FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
74.07р86.78р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Вячеслав Колосков о лимите на легионеров: «Дело не в конкуренции, а в том, как ты тренируешь»

Почетный президент РФС не считает отмену лимита на легионеров панацеей для российского футбола

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выступил за полную отмену лимита на легионеров. Большинство клубов проголосовали против. Неожиданный взгляд на проблему в интервью отделу спорта «Фонтанки» высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Вячеслав Колосков<br /><br />автор фото Ирина Бужор/«Коммерсантъ»
Вячеслав Колосков

автор фото Ирина Бужор/«Коммерсантъ»
ПоделитьсяПоделиться


Неудачи российского футбола на чемпионате Европы и в еврокубках заставили РФС посягнуть на святое — лимит на легионеров. «По сути, речь идет о снятии ограничений», — заявил президент союза Александр Дюков. Клубы отреагировали на предложение негативно. «Фонтанка» позвонила почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову, который и сам возглавлял отечественный футбол в течение 13 лет. И услышала печальное: даже полная отмена лимита никого не спасет.

Есть основополагающие методики тренировок. Подготовка любого спортсмена по любому виду спорта состоит из трех частей: тренировка, соревнования и восстановление. Если какой-то элемент выпадает, это уже ущербная подготовка. Вот и представьте себе. В СССР 170–180 дней в году футболисты находились на сборах. Что такое сборы? Это возможность проведения по две-три тренировки ежедневно: командных, индивидуальных, теоретических, тактических. Также это возможность полноценного отдыха, полноценного восстановления, полноценного питания и так далее. А потом к нам стали приезжать тренеры-иностранцы. Что они сделали? Распустили всех игроков по гостиницам и домам. А как это выглядит в наших условиях? Допустим, надо приехать футболисту «Спартака» из дома на тренировку. Он садится за руль и едет по перегруженным дорогам Москвы 40–50 минут в Тушино. Приезжает, 20 минут переодевается, 15 минут разминка, 10 минут разговоров, 40 минут тренировки, помылся и едет домой — еще 40–50 минут в машине. А дома — семья, родня, друзья и всякие соблазны. Вот и весь тренировочный процесс. А потом мы удивляемся: почему не растет мастерство? Да потому, что мы не тренируемся. А еще важно полноценное восстановление: если не восстановиться, эффект от тренировки будет нулевой. И это я еще не говорю про специфические упражнения по развитию каких-то навыков, качеств, подтягиванию отстающих сторон подготовки. И я в этом четко убежден, поскольку я сам все это видел, сам через все это проходил. Мне есть с чем сравнить.

— То, о чем вы говорите, — это тренировочные базы, как в СССР. Сейчас так уже вряд ли получится сделать.

— Дело не только в этом. В мои союзные времена были специальные научные методические рекомендации для тренеров и команд мастеров. И в этих рекомендациях было прописано 720 тренировочных часов в год, не считая игр. И мы за этим четко следили. Были специальные научные группы, которые приезжали и смотрели, как выполняются эти объемы. Возможно, я действительно устарел и сейчас такие новые методики, что достаточно 40 минут потренироваться и сыграть двусторонку. Но сама жизнь показывает, что этого недостаточно. Вот сезон-2019/20. Ни одна наша команда в еврокубках не вышла в плей-офф. Более того, мы опустились на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и потеряли одно место в Лиге чемпионов. Сезон-2020/21 — лимит уже восемь человек. Наши команды провели в еврокубках 26 игр и добыли всего одну победу. Вот об этом я и говорю. Я не знаю, чем наши команды занимаются, я не видел их тренировок, но я знаю одно: чтобы побеждать, надо тренироваться лучше и больше, чем соперник.

— То есть все споры вокруг лимита ведутся зря?

— Лимит вообще тут ни при чем. Почему ЦСКА и «Зенит» побеждали в Лиге Европы при лимите 5+6? А сейчас можно включить в заявку восемь легионеров, но в 26 матчах всего одна победа. Что нам дает этот лимит, кроме того, что зарплатные ведомости раздуваются? Вот, например, приехал в «Зенит» Ракицкий. С моей точки зрения, он футболист очень высокого класса. Первый сезон — отличный, один из сильнейших футболистов в нашем чемпионате, если не сильнейший. Прошло два года. Где Ракицкий? А где Малком? Куда они все делись? А потому что нет нормального тренировочного процесса. Все эти лимиты, споры вокруг плавного чемпионата — ерунда. Главное — тренировочный процесс. Это моя позиция, и я ее буду отстаивать.

Вот еще один пример. Читаю журнал «Трибуна тренера», который выпускает объединение отечественных тренеров. Очень хороший, кстати, журнал. Там часто публикуются передовые методики, интервью с ведущими тренерами. Читал там как-то интервью с начальником отдела подготовки резервов Федерации футбола Норвегии. Он, в частности, там рассказывал, что Холланд (форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии, один из самых сильных нападающих Европы. — Прим. ред.) в 17 лет тренировался по 20 часов неделю, не считая игр. Поэтому он такой и вырос. А у нас столько даже команды мастеров не тренируются. И кстати, тут недавно Дзюба подтвердил в интервью, что у нас нет тренерской школы. И это правда. Хотя раньше такая школа была во всех видах спорта. А сейчас куда это все делось? Смотрю вчера чемпионат Европы по женскому волейболу — проиграли Бельгии. Когда такое было? Поэтому эта проблема касается не только футбола. Единственный вид спорта, где еще сохранилась преемственность тренерской школы, — это хоккей. А все почему? Потому что в хоккее практически не было иностранных тренеров. А в футболе как появились иностранцы, так началось — отель, дом, семья. Мы еще не готовы к подготовке в таких условиях. И пока мы не уйдем от этого, ничего не изменится. Это мое стопроцентное мнение.

О необходимости лимита на легионеров в России всерьез заговорили после провала сборной на чемпионате мира в 2002 году. В 2005 году в чемпионате России ввели лимит «6+5»: на поле одновременно могли выходить не более шести иностранцев. Но спустя год схема поменялась на «7+4». В 2009-м вновь вернули «6+5». С сезона-2020/21 в РПЛ действует ограничение на количество легионеров в заявке на сезон по схеме «8+17» (восемь иностранцев и 17 игроков с российским гражданством).

— Но ведь лимит ругают за то, что отсутствует конкуренция. А конкуренция — двигатель прогресса, разве нет?

— Вот смотри. ЦСКА, Чалов — парень в первый же год за основную команду стал одним из лучших бомбардиров. А потом куда-то стал пропадать. Говорят — нет конкуренции. Взяли конкурентов — Шкурина, Гайча, Рондона. И что? Чалов вообще на скамейку сел. Так что дело не в конкуренции, а в том, как ты тренируешь. Но никто не занимается этой проблемой.

— Но с лимитом же все равно что-то делать надо. Эта тема никуда не уйдет.

— Эта тема десятилетиями обсуждается — и толку? Было 6+5 — решили поменять на 8+17. Стало только хуже. Ну если уж для кого-то это принципиальный вопрос, пусть будет 10+15. Эту схему тоже не сегодня придумали. Несколько лет назад в РФС была сформирована специальная группа, которую возглавлял Михаил Гершкович. В эту группу также вошли бывшие тренеры сборной и клубов. Они изучили нашу специфику и пришли к выводу, что 10+15 это оптимальная схема для нас. Они предложили ее исполкому РФС. Исполком забраковал. А сейчас они просто вернулись к этому варианту. Так что, если кому-то неймется, сделайте 10+15 и займитесь уже другими, более полезными делами.

— Большинство клубов выступили против отмены лимита, говоря, что тогда отпадет необходимость в собственных академиях. Так ли это?

— А почему не отпадает необходимость в собственных академиях в Португалии, Голландии, Германии? Там косяками растут новые футболисты.

— Слышал такую реплику от одного из наших клубных боссов, что на содержание академии уходит в год 2–3 млн евро и что на эти деньги легче купить двух-трех готовых легионеров, чем ждать, когда у тебя кто-то вырастет приемлемого уровня.

— Вот это будет преступление против российского футбола. А таких людей, кто так говорит, надо пожизненно отлучать от спорта. Во-первых, иностранца надо еще купить. Хороший легионер стоит не меньше 5–10 млн евро. А потом он приезжает и за сезон превращается в такого же ничем не примечательного игрока. Академии не только нельзя трогать, их надо развивать, вводить новые методики, стимулировать тренеров — и чтобы они работали по 20 часов в неделю. Вот тогда будет толк.

— Слышали, что «Зенит» предложил выкупать у других клубов легионерские места?

— Слышал, конечно. Это несусветная глупость. Главный принцип спорта — одинаковые условия. А тут получается, что богатые получат еще больше преимуществ. Это неприемлемый подход.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Вячеслав Колосков<br /><br />автор фото Ирина Бужор/«Коммерсантъ»
Вячеслав Колосков

автор фото Ирина Бужор/«Коммерсантъ»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний