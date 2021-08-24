Вячеслав Колосков о лимите на легионеров: «Дело не в конкуренции, а в том, как ты тренируешь»

Вячеслав Колосков



автор фото Ирина Бужор/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться









Неудачи российского футбола на чемпионате Европы и в еврокубках заставили РФС посягнуть на святое — лимит на легионеров. «По сути, речь идет о снятии ограничений», — заявил президент союза Александр Дюков. Клубы отреагировали на предложение негативно. «Фонтанка» позвонила почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову, который и сам возглавлял отечественный футбол в течение 13 лет. И услышала печальное: даже полная отмена лимита никого не спасет.



— Есть основополагающие методики тренировок. Подготовка любого спортсмена по любому виду спорта состоит из трех частей: тренировка, соревнования и восстановление. Если какой-то элемент выпадает, это уже ущербная подготовка. Вот и представьте себе. В СССР 170–180 дней в году футболисты находились на сборах. Что такое сборы? Это возможность проведения по две-три тренировки ежедневно: командных, индивидуальных, теоретических, тактических. Также это возможность полноценного отдыха, полноценного восстановления, полноценного питания и так далее. А потом к нам стали приезжать тренеры-иностранцы. Что они сделали? Распустили всех игроков по гостиницам и домам. А как это выглядит в наших условиях? Допустим, надо приехать футболисту «Спартака» из дома на тренировку. Он садится за руль и едет по перегруженным дорогам Москвы 40–50 минут в Тушино. Приезжает, 20 минут переодевается, 15 минут разминка, 10 минут разговоров, 40 минут тренировки, помылся и едет домой — еще 40–50 минут в машине. А дома — семья, родня, друзья и всякие соблазны. Вот и весь тренировочный процесс. А потом мы удивляемся: почему не растет мастерство? Да потому, что мы не тренируемся. А еще важно полноценное восстановление: если не восстановиться, эффект от тренировки будет нулевой. И это я еще не говорю про специфические упражнения по развитию каких-то навыков, качеств, подтягиванию отстающих сторон подготовки. И я в этом четко убежден, поскольку я сам все это видел, сам через все это проходил. Мне есть с чем сравнить.



— То, о чем вы говорите, — это тренировочные базы, как в СССР. Сейчас так уже вряд ли получится сделать.

— Дело не только в этом. В мои союзные времена были специальные научные методические рекомендации для тренеров и команд мастеров. И в этих рекомендациях было прописано 720 тренировочных часов в год, не считая игр. И мы за этим четко следили. Были специальные научные группы, которые приезжали и смотрели, как выполняются эти объемы. Возможно, я действительно устарел и сейчас такие новые методики, что достаточно 40 минут потренироваться и сыграть двусторонку. Но сама жизнь показывает, что этого недостаточно. Вот сезон-2019/20. Ни одна наша команда в еврокубках не вышла в плей-офф. Более того, мы опустились на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и потеряли одно место в Лиге чемпионов. Сезон-2020/21 — лимит уже восемь человек. Наши команды провели в еврокубках 26 игр и добыли всего одну победу. Вот об этом я и говорю. Я не знаю, чем наши команды занимаются, я не видел их тренировок, но я знаю одно: чтобы побеждать, надо тренироваться лучше и больше, чем соперник.



— То есть все споры вокруг лимита ведутся зря?

— Лимит вообще тут ни при чем. Почему ЦСКА и «Зенит» побеждали в Лиге Европы при лимите 5+6? А сейчас можно включить в заявку восемь легионеров, но в 26 матчах всего одна победа. Что нам дает этот лимит, кроме того, что зарплатные ведомости раздуваются? Вот, например, приехал в «Зенит» Ракицкий. С моей точки зрения, он футболист очень высокого класса. Первый сезон — отличный, один из сильнейших футболистов в нашем чемпионате, если не сильнейший. Прошло два года. Где Ракицкий? А где Малком? Куда они все делись? А потому что нет нормального тренировочного процесса. Все эти лимиты, споры вокруг плавного чемпионата — ерунда. Главное — тренировочный процесс. Это моя позиция, и я ее буду отстаивать.

Вот еще один пример. Читаю журнал «Трибуна тренера», который выпускает объединение отечественных тренеров. Очень хороший, кстати, журнал. Там часто публикуются передовые методики, интервью с ведущими тренерами. Читал там как-то интервью с начальником отдела подготовки резервов Федерации футбола Норвегии. Он, в частности, там рассказывал, что Холланд (форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии, один из самых сильных нападающих Европы. — Прим. ред.) в 17 лет тренировался по 20 часов неделю, не считая игр. Поэтому он такой и вырос. А у нас столько даже команды мастеров не тренируются. И кстати, тут недавно Дзюба подтвердил в интервью, что у нас нет тренерской школы. И это правда. Хотя раньше такая школа была во всех видах спорта. А сейчас куда это все делось? Смотрю вчера чемпионат Европы по женскому волейболу — проиграли Бельгии. Когда такое было? Поэтому эта проблема касается не только футбола. Единственный вид спорта, где еще сохранилась преемственность тренерской школы, — это хоккей. А все почему? Потому что в хоккее практически не было иностранных тренеров. А в футболе как появились иностранцы, так началось — отель, дом, семья. Мы еще не готовы к подготовке в таких условиях. И пока мы не уйдем от этого, ничего не изменится. Это мое стопроцентное мнение.



О необходимости лимита на легионеров в России всерьез заговорили после провала сборной на чемпионате мира в 2002 году. В 2005 году в чемпионате России ввели лимит «6+5»: на поле одновременно могли выходить не более шести иностранцев. Но спустя год схема поменялась на «7+4». В 2009-м вновь вернули «6+5». С сезона-2020/21 в РПЛ действует ограничение на количество легионеров в заявке на сезон по схеме «8+17» (восемь иностранцев и 17 игроков с российским гражданством).



— Но ведь лимит ругают за то, что отсутствует конкуренция. А конкуренция — двигатель прогресса, разве нет?

— Вот смотри. ЦСКА, Чалов — парень в первый же год за основную команду стал одним из лучших бомбардиров. А потом куда-то стал пропадать. Говорят — нет конкуренции. Взяли конкурентов — Шкурина, Гайча, Рондона. И что? Чалов вообще на скамейку сел. Так что дело не в конкуренции, а в том, как ты тренируешь. Но никто не занимается этой проблемой.

— Но с лимитом же все равно что-то делать надо. Эта тема никуда не уйдет.



— Эта тема десятилетиями обсуждается — и толку? Было 6+5 — решили поменять на 8+17. Стало только хуже. Ну если уж для кого-то это принципиальный вопрос, пусть будет 10+15. Эту схему тоже не сегодня придумали. Несколько лет назад в РФС была сформирована специальная группа, которую возглавлял Михаил Гершкович. В эту группу также вошли бывшие тренеры сборной и клубов. Они изучили нашу специфику и пришли к выводу, что 10+15 это оптимальная схема для нас. Они предложили ее исполкому РФС. Исполком забраковал. А сейчас они просто вернулись к этому варианту. Так что, если кому-то неймется, сделайте 10+15 и займитесь уже другими, более полезными делами.

— Большинство клубов выступили против отмены лимита, говоря, что тогда отпадет необходимость в собственных академиях. Так ли это?

— А почему не отпадает необходимость в собственных академиях в Португалии, Голландии, Германии? Там косяками растут новые футболисты.

— Слышал такую реплику от одного из наших клубных боссов, что на содержание академии уходит в год 2–3 млн евро и что на эти деньги легче купить двух-трех готовых легионеров, чем ждать, когда у тебя кто-то вырастет приемлемого уровня.



— Вот это будет преступление против российского футбола. А таких людей, кто так говорит, надо пожизненно отлучать от спорта. Во-первых, иностранца надо еще купить. Хороший легионер стоит не меньше 5–10 млн евро. А потом он приезжает и за сезон превращается в такого же ничем не примечательного игрока. Академии не только нельзя трогать, их надо развивать, вводить новые методики, стимулировать тренеров — и чтобы они работали по 20 часов в неделю. Вот тогда будет толк.

— Слышали, что «Зенит» предложил выкупать у других клубов легионерские места?

— Слышал, конечно. Это несусветная глупость. Главный принцип спорта — одинаковые условия. А тут получается, что богатые получат еще больше преимуществ. Это неприемлемый подход.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

