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РФС выступил за полную отмену лимита на легионеров

Глава РФС предложил полностью отменить лимит на легионеров в российском футболе

Российский футбольный союз выступил за полную отмену лимита на легионеров. Об этом 23 августа в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент РФС Александр Дюков.

«Российский футбольный союз разослал клубам свои предложения по изменению лимита на легионеров. По сути, речь идет о снятии ограничений», — подчеркнул Дюков.

Он отметил, что между лимитом на легионеров и выступлением сборной России нет прямой связи.

«В 2008 году (когда сборная стала бронзовым призером чемпионата Европы. — Прим. ред.) легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», — добавил глава РФС.

Ранее в Петербургской федерации футбола также заявили, что введенный в 2005 году лимит не привел к качественному росту мастерства отечественных игроков.

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Комментарии (8)

Maxic_84
Наконец то здравое предложение. Потребовалось опуститься в таблице коэффициентов УЕФА на уровень Шотландии и Австрии чтобы прийти к этому решению. Хорошо до Сан Марино ещё не опустились.
Zemlemer
Наконец то! Пусть теперь молодые миллионеры (только потому, что у них российский паспорт) бьются за место в составе с пареньками из африк, игающими "за еду".
cupuyca
Футбол превратился в казино
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