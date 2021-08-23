РФС выступил за полную отмену лимита на легионеров

Российский футбольный союз выступил за полную отмену лимита на легионеров. Об этом 23 августа в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент РФС Александр Дюков.
«Российский футбольный союз разослал клубам свои предложения по изменению лимита на легионеров. По сути, речь идет о снятии ограничений», — подчеркнул Дюков.
Он отметил, что между лимитом на легионеров и выступлением сборной России нет прямой связи.
«В 2008 году (когда сборная стала бронзовым призером чемпионата Европы. — Прим. ред.) легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», — добавил глава РФС.
Ранее в Петербургской федерации футбола также заявили, что введенный в 2005 году лимит не привел к качественному росту мастерства отечественных игроков.