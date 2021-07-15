В Федерации футбола Петербурга оценили идею отменить лимит на легионеров в РПЛ

В заявлении РФС о грядущих масштабных реформах говорится о возможности снятия лимита на легионеров в Премьер-лиге и внедрении нового материального стимула для развития молодых российских игроков.

По просьбе «Фонтанки» эти инициативы прокомментировал руководитель департамента по проведению соревнований Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Добролюбов.

«Лимиту на легионеров в российском футболе уже 15 лет, и какого-то качественного скачка в развитии нашего футбола я не вижу. Искусственные ограничения, на мой взгляд, не нужны, а вот о качественных стоит очень серьезно задуматься. Многие ведущие европейские лиги используют лимит в той или иной степени», — отметил Добролюбов.