В Федерации футбола Петербурга оценили идею отменить лимит на легионеров в РПЛ

В заявлении РФС о грядущих масштабных реформах говорится о возможности снятия лимита на легионеров в Премьер-лиге и внедрении нового материального стимула для развития молодых российских игроков.
По просьбе «Фонтанки» эти инициативы прокомментировал руководитель департамента по проведению соревнований Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Добролюбов.
«Лимиту на легионеров в российском футболе уже 15 лет, и какого-то качественного скачка в развитии нашего футбола я не вижу. Искусственные ограничения, на мой взгляд, не нужны, а вот о качественных стоит очень серьезно задуматься. Многие ведущие европейские лиги используют лимит в той или иной степени», — отметил Добролюбов.
Он также оценил идею финансово стимулировать клубы за игру молодых футболистов в основных составах. Компания Hypercube, нанятая РФС для разработки реформ, предложила ввести так называемый «налог на роскошь»: если клуб хочет заявить иностранца, он должен сделать обязательный взнос в фонд, а в конце сезона все накопленные деньги будут распределяться между командами, выпускающими россиян до 23 лет. «Доля» вычисляется в зависимости от количества игровых минут.
В Сети уже успели высказать мнение, что это потенциально коррупционная схема: региональные клубы будут получать не только бюджетное финансирование, но и «пилить» клубные деньги, просто играя российскими футболистами, при этом стимула развивать игроков у них не будет.
«Учитывая, что все клубы РПЛ хотят играть именно в этой лиге, я не думаю, что они во вред результатам будут выпускать на футбольное поле не готовых к этому уровню молодых футболистов, учитывая, что «премироваться» клубы будут за минуты, проведенные этими игроками на поле. То есть, если клуб хочет быть стабильным участником РПЛ и пополнять свой бюджет за счет «премирования», ему необходимо будет уделить пристальное внимание развитию своих молодых футболистов», — сказал Добролюбов.
Ранее РФС опубликовал один из вариантов реформы отечественного футбола, разработанный голландской компанией Hypercube. По планам этой фирмы удалось удачно провести футбольные реформы в Нидерландах, Дании и Бельгии.