Начальная цена контракта составляет 1 млн 254 тысячи рублей, то есть в среднем по 5 тысяч за комплект. В него входят «брендированная» (с изображением Мариинского дворца) подарочная коробка, синий ежедневник с синтетической матовой обложкой, пауэрбанк, шариковая ручка, а также синтетическая синяя обложка для паспорта. Все предметы выполнены в синем цвете и украшены изображением Мариинского дворца с надписью «Законодательное собрание Санкт-Петербурга».
Проведение аукциона на выбор подрядчика назначено на 21 сентября.
Напомним, что 17–19 сентября петербуржцы выберут новый состав Заксобрания. Последнее заседание уходящего, VI созыва состоялось 9 сентября.
Заксобрание закупит подарочные наборы на 1,2 млн рублей
Петербургский парламент закупает 250 подарочных наборов с пауэрбанками, флешками и обложками для паспорта. Данные об электронном аукционе появились на сайте госзакупок 10 сентября.
Начальная цена контракта составляет 1 млн 254 тысячи рублей, то есть в среднем по 5 тысяч за комплект. В него входят «брендированная» (с изображением Мариинского дворца) подарочная коробка, синий ежедневник с синтетической матовой обложкой, пауэрбанк, шариковая ручка, а также синтетическая синяя обложка для паспорта. Все предметы выполнены в синем цвете и украшены изображением Мариинского дворца с надписью «Законодательное собрание Санкт-Петербурга».