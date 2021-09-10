Талибы* отменили инаугурацию нового правительства Афганистана. Она должна была состояться 11 сентября

Инаугурация нового правительства Афганистана была отменена несколько дней назад. Информация о том, что она должна состояться 11 сентября, ложная. Об этом 10 сентября в своем Twitter сообщил член комиссии «Талибана»* (запрещённая в РФ террористическая организация) по культуре Инаммула Самангани.



«Инаугурация нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Руководство (Исламского Эмирата Афганистан) во избежание путаницы объявило об утверждении части кабинета, которая уже приступила к работе. Слухи о том, что церемония инаугурации состоится завтра, 11 сентября, неверны», — гласит запись в социальной сети.

