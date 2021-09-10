Талибы* отменили инаугурацию нового правительства Афганистана. Она должна была состояться 11 сентября

Инаугурация нового правительства Афганистана была отменена несколько дней назад. Информация о том, что она должна состояться 11 сентября, ложная. Об этом 10 сентября в своем Twitter сообщил член комиссии «Талибана»* (запрещённая в РФ террористическая организация) по культуре Инаммула Самангани.
«Инаугурация нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Руководство (Исламского Эмирата Афганистан) во избежание путаницы объявило об утверждении части кабинета, которая уже приступила к работе. Слухи о том, что церемония инаугурации состоится завтра, 11 сентября, неверны», — гласит запись в социальной сети.
«Фонтанка» писала, что церемонию инаугурации нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. На мероприятие пригласили представителей России, Китая, Турции, Катара, Пакистана и Ирана.
Позже пресс-секретарь российского президента заявил, что Россия проигнорирует приглашение.
11 сентября 2001 года в США произошли теракты, после которых американцы начали военную операцию против «Талибана» в Афганистане.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на новости о дате церемонии в своем Twitter. Журналистка разместила сообщение из продюсерского чата телеканала: «Церемония инаугурации нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября. Талибы умеют не только в мемы, но и в троллинг», чем возмутила пользователей социальной сети.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.