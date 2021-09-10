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Талибы* отменили инаугурацию нового правительства Афганистана. Она должна была состояться 11 сентября

Талибы* опровергли сведения о том, что инаугурация правительства Афганистана состоится 11 сентября

Инаугурация нового правительства Афганистана была отменена несколько дней назад. Информация о том, что она должна состояться 11 сентября, ложная. Об этом 10 сентября в своем Twitter сообщил член комиссии «Талибана»* (запрещённая в РФ террористическая организация) по культуре Инаммула Самангани.

«Инаугурация нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Руководство (Исламского Эмирата Афганистан) во избежание путаницы объявило об утверждении части кабинета, которая уже приступила к работе. Слухи о том, что церемония инаугурации состоится завтра, 11 сентября, неверны», — гласит запись в социальной сети.

«Фонтанка» писала, что церемонию инаугурации нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. На мероприятие пригласили представителей России, Китая, Турции, Катара, Пакистана и Ирана.

Позже пресс-секретарь российского президента заявил, что Россия проигнорирует приглашение.

11 сентября 2001 года в США произошли теракты, после которых американцы начали военную операцию против «Талибана» в Афганистане.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на новости о дате церемонии в своем Twitter. Журналистка разместила сообщение из продюсерского чата телеканала: «Церемония инаугурации нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября. Талибы умеют не только в мемы, но и в троллинг», чем возмутила пользователей социальной сети.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (6)

Piter Russo
Никто не захотел приехать на инаугурацию?
И вообще для чего она нужна.. это западный термин и практика.. никаких выборов то, даже внутри талибов не было, собрались поговорили и назначили на своем совете.. так сказать внутреннее дело.
Modest_5e4ce41f7533b
По правилам после победы должна следовать междоусобица, а только потом инаугурация.
Pilat
Зря отказались.
Это знатный троллинг.
Смачное унижение госдепа.
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