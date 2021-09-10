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НЛО наблюдали в Петрозаводске и Кандалакше. Ему есть объяснение

Светящийся объект в небе удивил жителей Карелии и Мурманской области

В Карелии и Мурманской области минувшей ночью наблюдали «неопознанный летающий объект».

Около 23 часов в небе появился светящийся «шар» с хвостом. «Честно говоря, я до сих пор нахожусь под впечатлением и не могу даже рассказать, что это такое? — рассказывают жители Петрозаводска изданию «Карелинформ». — Оно очень долго летело, а потом пропало из нашего поля зрения».

Объект наблюдали и в Медвежьегорске, и в Кеми, и в Кандалакше, и в других местах. «Зрелище завораживает. В 23 часа была на улице — это что-то типа метеорита, он падал, какое-то время оставляя за собой след, потом его свечение приняло форму окружности, и он начал спускаться все ниже и ниже к земле», — делится очевидица в паблике «Кандалакша Онлайн».

У этой тайны есть разгадка, пишет 10 сентября мурманская «Комсомолка». В 22:58 с космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету «Союз-2.1в». Она яркой голубой вспышкой пронеслась по небу, оставив за собой белый след.

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Комментарии (10)

Dimus
Если есть объяснение, то это никакое не НЛО. НЛО нет объяснения, да и НЛО нет. Насчет существования инопланетян, да и их Создателя идут дебаты, главный аргумент пока- ты, главное, верь...
265899907
а вот петрозаводский феномен 1977 года был значительно красивее.
efela
Фонтанка не забудет нас оповестить, когда Луна налетит на земную ось?
Сколько можно желтеть?
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