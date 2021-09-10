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После взрыва в Ногинске правительству предложили раньше включать отопление

После трагедии в Ногинске премьер-министру Михаилу Мишустину поступило предложение изменить отопительные нормы.

Как сообщает 10 сентября РИА Новости, депутат Госдумы от «Единой России» Елена Вторыгина предлагает включать отопление, когда предельная среднесуточная температура держится на уровне 10 градусов в течение трёх дней. Сейчас по правилам — 8 градусов и пять дней.

Депутат отметила, что СМИ после взрыва в Ногинске (Подмосковье) писали о том, что местные жители пытались обогреться в условиях резкого похолодания. Причиной взрыва, в результате которого погибли 7 человек и пострадали 15, называют утечку газа. По одной из версий, семья включила газ на кухне для обогрева на ночь, но огонь потух, и утром накопившийся газ взорвался. В соцсетях горожане просили жилищников побыстрее включить отопление.

В Петербурге периодическое протапливание готовятся запускать с 13 сентября.

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Комментарии (2)

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Здравствуйте. Обращаюсь к вам за помощью. Мне поставили диагноз - дегенеративное разрушение коленных суставов. Нужно достаточно недешевое лечение. Один укол в сустав стоит 7000. А их необходимо 3. Я осталась на данный момент без работы и живу одна. Лечение нужно начинать уже сейчас.
Люди добрые, поджалуйста, помогите. Просто не к кому обратиться за помощью.

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