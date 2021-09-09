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Лукашенко заявил, что поглощать Белоруссию никто не собирается, Путин усмехнулся

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о том, что Россия может поглотить Белоруссию в ходе интеграционных процессов.

«Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях о том, что кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели. <…> Если кто-то этим болел, можем подлечить», — заявил Лукашенко 9 сентября на совместной пресс-конференции с Путиным по итогам переговоров в Москве.

Президент России в ответ на эти слова коллеги улыбнулся и усмехнулся. Лукашенко после этого добавил, что если России и Белоруссии понадобятся более крепкие связи, это будет сделано «элементарно».

«Поэтому не надо бряцать старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов», — подытожил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров лидеры России и Белоруссии договорились о подписании 28 программ Союзного государства. Александр Лукашенко заявил, что страны могут мгновенно сблизиться еще больше в военном и политическом плане.

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Комментарии (3)

Евгений Литвинец
Они же совки в чистом виде оба. Два директора соседних совхозов договариваются о взаимопомощи и социалистическом соревновании. А потом бегом в Обком выбивать финансирование и прочие фонды. С докладом, что лучше соседа справляются. Просто у одного газ есть, у другого нет. Вся разница.
Cвифт
договорились о подписании 28 программ (с) ....... вообще-то предполагалось что они будут подписаны. Имеем - 0 и очередные кредиты.
hal9000
Надо запретить им после застолья выходить на пресс конференции..ато им еще по 100 грамм налить так они начнут про колонизацию Марса рассказывать..
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