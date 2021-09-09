Сотрудники ГИБДД в Омской области гнали пьяного водителя по селу, затем по полям. Когда удрать от полиции не получилось, молодой человек включил «королеву драмы»: жаловался на незаконное лишение, шмыгал носом и просил «бить и уничтожать».



Как сообщает 9 сентября пресс-служба ГУ МВД Омской области, днем сотрудникам ГИБДД Азовского района поступило сообщение от граждан о том, что по улицам райцентра — села Азово — ездит нетрезвый водитель на BMW 320. Выехав на место, инспекторы заметили на улице 60 лет Победы хаотично двигавшийся по проезжей части автомобиль. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но тот лишь увеличил скорость и попытался скрыться.