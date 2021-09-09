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«Бейте меня, убивайте, уничтожайте». Пьяный на BMW не смог удрать полями под Омском и поплакался инспекторам ГИБДД

Омские полицейские ловили пьяного на BMW по полям

Скриншот видео с канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC6GkFYYStDxTNOfHUKHEMXg" class="io-leave-page _" target="_blank">omskpolice</a> на YouTube
Скриншот видео с канала omskpolice на YouTube
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Сотрудники ГИБДД в Омской области гнали пьяного водителя по селу, затем по полям. Когда удрать от полиции не получилось, молодой человек включил «королеву драмы»: жаловался на незаконное лишение, шмыгал носом и просил «бить и уничтожать».

Как сообщает 9 сентября пресс-служба ГУ МВД Омской области, днем сотрудникам ГИБДД Азовского района поступило сообщение от граждан о том, что по улицам райцентра — села Азово — ездит нетрезвый водитель на BMW 320. Выехав на место, инспекторы заметили на улице 60 лет Победы хаотично двигавшийся по проезжей части автомобиль. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но тот лишь увеличил скорость и попытался скрыться.

Создавая опасные ситуации на дороге, нарушитель выехал за пределы села, погоня продолжилась по грунтовкам, затем — прямо по полю, и закончилась в лесополосе недалеко от автодороги Азово-Березовка. За рулем машины оказался 24-летний парень с признаками опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался. Инспекторам молодой человек заявил, что в прошлый раз его уже лишили прав незаконно, и он «не хочет наступать на те же грабли». Видео погони и колоритный диалог с задержанным ведомство опубликовало на YouTube.

В отношении водителя возбудили административные делопроизводства по ч. 1 ст. 12.26 Ко АП РФ (отказ от медосвидетельствования) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке). Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет.

Скриншот видео с канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC6GkFYYStDxTNOfHUKHEMXg" class="io-leave-page _" target="_blank">omskpolice</a> на YouTube
Скриншот видео с канала omskpolice на YouTube

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Комментарии (5)

266232243
очень прошу вашей пом.ощи
266232243
два-д.ва-ноль-два два-ноль-0-тр.и 75-два-0 0-три-40
266232243
Здравствуйте. Обращаюсь к вам за помощью. Мне поставили диагноз - дегенеративное разрушение коленных суставов. Нужно достаточно недешевое лечение. Один укол в сустав стоит 7000. А их необходимо 3. Я осталась на данный момент без р.аботы и живу одна. Лечение нужно начинать уже сейчас..
Люди добрые, поджалуйста, помо.гите. Просто не к кому обратиться за помощью.

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