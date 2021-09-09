Сотрудники ГИБДД в Омской области гнали пьяного водителя по селу, затем по полям. Когда удрать от полиции не получилось, молодой человек включил «королеву драмы»: жаловался на незаконное лишение, шмыгал носом и просил «бить и уничтожать».
Как сообщает 9 сентября пресс-служба ГУ МВД Омской области, днем сотрудникам ГИБДД Азовского района поступило сообщение от граждан о том, что по улицам райцентра — села Азово — ездит нетрезвый водитель на BMW 320. Выехав на место, инспекторы заметили на улице 60 лет Победы хаотично двигавшийся по проезжей части автомобиль. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но тот лишь увеличил скорость и попытался скрыться.
Создавая опасные ситуации на дороге, нарушитель выехал за пределы села, погоня продолжилась по грунтовкам, затем — прямо по полю, и закончилась в лесополосе недалеко от автодороги Азово-Березовка. За рулем машины оказался 24-летний парень с признаками опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался. Инспекторам молодой человек заявил, что в прошлый раз его уже лишили прав незаконно, и он «не хочет наступать на те же грабли». Видео погони и колоритный диалог с задержанным ведомство опубликовало на YouTube.
В отношении водителя возбудили административные делопроизводства по ч. 1 ст. 12.26 Ко АП РФ (отказ от медосвидетельствования) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке). Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет.