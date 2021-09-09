Экстремисты стали террористами. ФСБ добавила статуса «Артподготовке»*

Движение «Артподготовка»*, ранее внесённое в список экстремистских организаций и запрещённое в РФ, дополнительно получило статус террористического. В этот реестр его добавила ФСБ.
Как сообщает 9 сентября «Эхо Москвы», поводом для включения «Артподготовки» ещё в один перечень запрещённых организаций стало решение Второго западного окружного военного суда. В июне 2020 года он приговорил к разным срокам, от 6 до 13 лет, трёх жителей Москвы, которых заподозрили в подготовке теракта на Манежной площади столицы, в двух шагах от Кремля. Их суд счёл участниками «Артподготовки» и признал виновными в участии в террористическом сообществе. Решение вступило в силу в июне этого года.
В свою очередь, в ФСБ, по данным радиостанции, утверждают, что движение «Артподготовка» и одноимённый интернет-проект были созданы политиком Вячеславом Мальцевым с целью организации революции в России. В октябре 2017 года организация была признана экстремистской, а сам Мальцев заочно арестован и объявлен в розыск. Одновременно с этим ФСБ сообщила о задержании участников движения, которые, как утверждали в спецслужбах, планировали атаки на административные здания и силовиков с использованием зажигательных смесей.
В ноябре 2018 года сообщалось, что Мальцев получил политическое убежище во Франции.
*Организация признана в 2017 году экстремистской и запрещена на территории РФ. В 2021 году получила статус террористической.