Экстремисты стали террористами. ФСБ добавила статуса «Артподготовке»*

Движение «Артподготовка»*, ранее внесённое в список экстремистских организаций и запрещённое в РФ, дополнительно получило статус террористического. В этот реестр его добавила ФСБ.



Как сообщает 9 сентября «Эхо Москвы», поводом для включения «Артподготовки» ещё в один перечень запрещённых организаций стало решение Второго западного окружного военного суда. В июне 2020 года он приговорил к разным срокам, от 6 до 13 лет, трёх жителей Москвы, которых заподозрили в подготовке теракта на Манежной площади столицы, в двух шагах от Кремля. Их суд счёл участниками «Артподготовки» и признал виновными в участии в террористическом сообществе. Решение вступило в силу в июне этого года.

