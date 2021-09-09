Турция освободила детей туристов от справок и тестов на COVID

Турция упрощает правила въезда для туристов с детьми. Справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, справку о вакцинации или экспресс-тест на антиген при въезде в страну у детей до 12 лет требовать больше не будут. Об этом 9 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Турции.



Принятые решения могут быть пересмотрены уже в конце сентября. До сих пор въезд без ПЦР-теста разрешался только детям до 6 лет.



Туроператоры отмечают, что получали много вопросов от россиян о правилах перемещения с детьми.

