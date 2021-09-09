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Турция освободила детей туристов от справок и тестов на COVID

Турция разрешила въезд без COVID-документов детям до 12 лет

Турция упрощает правила въезда для туристов с детьми. Справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, справку о вакцинации или экспресс-тест на антиген при въезде в страну у детей до 12 лет требовать больше не будут. Об этом 9 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Турции.

Принятые решения могут быть пересмотрены уже в конце сентября. До сих пор въезд без ПЦР-теста разрешался только детям до 6 лет.

Туроператоры отмечают, что получали много вопросов от россиян о правилах перемещения с детьми.

«Правила обновились в лучшую сторону, для туристов это существенная экономия денег», — отмечают в пресс-службе одной из туристических компаний. Для российских туристов старше 12 лет по-прежнему потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда. Альтернативный вариант — отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия. Тесты не требуются тем, кто прошёл полный курс вакцинации не позднее чем за 14 дней до поездки, а также тем, у кого есть справка о перенесённой в последние полгода болезни. Для приезжающих в Турцию организована выборочная экспресс-проверка.

1 сентября сообщалось, что летальная статистика по коронавирусу в Турции показала рекордное за четыре месяца значение, которое в последний раз фиксировалось в мае.

Как решения турецких властей сказываются на российской туриндустрии и желании россиян отдыхать на отечественных курортах на побережье Чёрного моря, читайте в нашем обзоре.

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