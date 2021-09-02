«Если Турция еще снизит цены, Сочи останется без туристов»: как отечественные курорты проигрывают бархатный сезон

Cочи в начале сентября не назовешь многолюдным Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Курортный сезон в Сочи не оправдал ожидания отельеров, а июль и август вовсе оказался провальным. Об этом говорят работники курортной отрасли, при этом власти отчитываются, что по итогам лета, несмотря на ковидные ограничения, город принял более пяти миллионов туристов, а к концу года планирует выйти на цифру в шесть миллионов отдыхающих, что сопоставимо с уровнем 2019 года. Корреспондент 93.RU изучила реальную ситуацию.

Рекордного сезона пока не получается? Сочинские отельеры в этом году надеялись на рекордный курортный сезон, еще бы: все границы закрыты, зарубежные курорты недоступны, россияне должны ринуться в Сочи. Так и было весной — несмотря на завышенные цены, до майских праздников был небывалый спрос на отдых в Сочи. Но потом он серьезно поутих — открылась Турция. И те россияне, которые привыкли к хорошему сервису, пересмотрели свои планы на отдых. Администрация Сочи рапортует, что загрузка отелей составляет сейчас 74–75 процентов, а крупные популярные отели в первой береговой линии загружены на 90 процентов. Если в августе прошлого года Сочи принял один миллион туристов, то в этом году 920 тысяч. Казалось бы, несущественное снижение, но многие отельеры говорят, что эти цифры далеки от реальных. Сначала открытие турецких курортов заставило снижать цены на отдых в Сочи, потом — ковидные ограничения в разгар курортного сезона, введение обязательной вакцинации при заселении в отели.



Бархатный сезон начался, а ажиотажа не видно Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Сотрудник одного из сочинских крупных отелей на условиях анонимности рассказал корреспонденту 93.RU, что после майских праздников, когда стало известно об открытии турецких курортов, начались массовые отмены бронирования, потом губернатор ввел антиковидные ограничения.

— В августе у нас загруженность не превышала 50 процентов. Такого никогда раньше не было! Это самый популярный месяц для отдыха. Люди стали отказываться от бронирования, потому что многие не хотят вакцинироваться и делать это ради отдыха в Сочи не захотели, — рассказал сотрудник, он отметил, что эти ограничения ударили только по официальным объектам размещения, которые работают прозрачно и платят налоги, зато владельцы гостевых домов и апартаментов ушли в плюс. Некоторые туристы, отменяя брони в отелях, тут же бронировали номера в частном секторе. Неплохая загруженность была в июне, тогда на отдых приехали в основном те, кто решил отдохнуть в Сочи в первый раз.

— Я думаю, второй раз большинство из них не приедет.

«Эти люди, которые в Сочи не были много лет, а может быть, и никогда, привыкли отдыхать на зарубежных курортах»

Наш отель, конечно, создает все условия, к нам нареканий никто не высказывал, но сама инфраструктура, не очень комфортные пляжи, российский сервис в ресторанах и кафе. На это жаловались много. И они вздохнули с облегчением, когда открылась Турция, — говорит сотрудник отеля. Сейчас нет ажиотажного спроса на бархатный сезон, хотя он уже начался, сейчас на сентябрь забронировано не больше 40 процентов номеров, 10 процентов на октябрь, при этом отель снизил цены в два раза.

Сыграли в пользу турецких отельеров Основатель и управляющий группы отелей «Русские сезоны» Владимир Масютин нынешний сезон называет «почти провальным». Загрузка топовых отелей в центре Сочи в августе упала до 25–30%. У «Русских сезонов» на горнолыжном курорте Роза Хутор загрузка тоже на 30 процентов ниже, чем в прошлом августе, при этом цены на проживание сейчас гораздо ниже.

— Я считаю, что кубанский губернатор приложил все усилия, чтобы «убить» сезон. Причем в выигрыше остались мелкие частники, апарты и прочие участники рынка, которые либо не соблюдали ковидные меры, либо могли их не соблюдать. Большим же средствам размещения не удалось достичь уровня прошлого августа, — говорит Владимир. При этом есть надежда на бархатный и зимний сезон. Но и турецкие отельеры в связи с закрытыми границами в начале курортного сезона, а потом и природными пожарами потеряли прибыль и теперь стремятся ее все же вернуть. Генеральный директор пятизвездочной гостиницы из Белека Али Кызылдаг в интервью изданию Airport Haber рассказал о планах Турции по привлечению российских туристов, которые вынуждено отдыхали летом в Сочи или в Крыму и остались недовольны своим отпуском. Подробности программы не раскрываются, но понятно, что цены на отдых будут снижены.



Москвичка Валентина Гурьянова отдыхала в июне в Сочи, до этого была здесь в начале 90-х, она шокирована ценами и неудобными пляжами.

— В Сочи поехала посмотреть, что с ним сделали перед Олимпиадой. Честно, как была деревня, так и осталась. Естественно, ни о какой конкуренции с курортами Турции не может быть и речи. Цены огромные, сервис заканчивается за воротами отеля. Пробки, неприятный пляж с огромными камнями вместо гальки, — рассказала Валентина, она с трудом дотерпела до конца отдыха и решила, что больше в Сочи не поедет, планирует в конце сентября отдохнуть в Кемере. Две недели в четырехзвездочном отеле она купила в три раза дешевле, чем потратила на аналогичный отдых в Сочи.

— Думаю, если Турция еще снизит цены, хотя куда уже снижать, то Сочи на бархатный сезон останется без туристов. Либо там будут отдыхать только те, кому запрещен выезд из страны, — заявила Валентина.

«Дорого и не испытал восторга» Турист из Санкт-Петербурга Игорь Дорохин провел майские праздники на российском курорте. По его словам, отдохнул неплохо, но дорого и не испытал восторга. Желания приезжать еще и еще у него не возникло.



— Цены на отдых в Сочи для среднестатистического гражданина РФ дорогие, он предпочитает курорты попроще — Геленджик, Анапа, Джубга. А те, у кого есть деньги, в Сочи ехать не хотят. Даже в условиях коронавирусных ограничений. Или только разово, пока другие страны закрыты. Я думаю, что Сочи нужно снижать цены и ориентироваться на средний класс, а не строить пятизвездочные отели, — размышляет Игорь. Он отметил, что насколько в Турции любят содрать деньги с туриста везде: в магазинах, такси, на рынке, но Сочи переплюнул турецкие курорты, особенно в этом году.

— Только непритязательные туристы могут терпеть хамство в магазинах, отвратительного качества продукты, овощи и фрукты из «Магнита», которые выдают за местные и продают втридорога, отсутствие каких-либо морепродуктов, хотя мы вроде приехали на море. При этом экономить на всём, — говорит Игорь.

Отдыхающая из Нижнего Новгорода Анжелика Власова считает, что в условиях пандемии нужно ездить на отечественные курорты, и поддерживает требования властей Краснодарского края о введении обязательной вакцинации. Лично ей в Сочи нравится, она говорит, что здесь можно вполне бюджетно провести свой отпуск.



— Я предпочитаю отдыхать в своей стране, неизвестно, какой новый штамм можно привезти из-за рубежа. В Сочи можно жить и очень дорого-богато, в пятизвездочном отеле, можно и найти бюджетный, но вполне себе достойный. Питаться в столовых тоже недорого, — рассказала Анжелика, по ее словам, она нашла трехзвездочный отель, номер в котором обходится в 1600 рублей в сутки, в стоимость входят завтраки. В остальное время она обходится услугами местного общепита, что ее вполне устраивает.



Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Спад оказался сильнее, чем ждали Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев подводит итоги сезона. В мае и июне был небывалый спрос на Сочи. Можно сказать, что ажиотажный, он сохранялся до начала майских праздников, наверное, что позволило обеспечить нагрузку долгосрочно.

— Все крупные объекты, которые на рынке существуют давно, со сложившимся имиджем, со своими клиентами, они успели загрузиться. Но это заслуга не текущей ситуации, у нас вообще ежегодно, в период где-то с февраля по апрель, происходит от 30 до 50 процентов продаж на летний период, — рассказывает Валерий, в начале мая отельеры почувствовали острую нехватку мест в объектах размещения на лето, но в мае открылась Турция, и после праздников на туристическом рынке Сочи начался полный штиль. Все, кто планировал отпуск заранее, стали туда разворачиваться, и отложенный спрос, который был на Турцию до ее открытия, частично отвел людей от Сочи. И уже в июне российский курорт почувствовал существенное снижение спроса.



— Я еще в начале июня говорил, что мы не видим глубину бронирований. К 20-м числам июня сектор частных гостиниц почувствовал спад, у кого нет долгосрочных программ с клиентами, у кого нет истории и которые бронируются новыми клиентами из «Букинга» и других сервисов, они сразу почувствовали отскок резкий, спрос резко упал. И только когда они увидели серьезное снижение брони, в начале июля такие гостиницы начали снижать цены, — рассказывает Валерий, при этом объекты размещения до последнего держали высокие цены, несмотря на то, что операторы советовали снизить их еще в июне. В июле цены на проживание снизились в среднем на тысячу рублей за номер. Это было еще до введения обязательных сертификатов о вакцинации при заселении. В это время Турция открылась окончательно, спрос стабилизировался и начались активные полеты.

— Я предполагал, что спад будет несильным, но он оказался сильнее, чем я думал. Этот эффект проблем при заселении и эти требования жесткие сказались на спросе. В результате мы получили слабую загрузку. У тех санаториев, пансионатов, у кого был ажиотажный спрос, он упал до обычного уровня. У тех, у кого он был обычный, он упал ниже, и это привело к дополнительной волне снижения цен, — рассказал Валерий.



— В июле 2021 года стоимость проживания подошла к уровню июля прошлого года. Вся надежда у туроператоров и отельеров была на август, планировали, что спрос восстановится, ведь это самый популярный месяц для отдыха, но надежды не оправдались и цены пришлось снова снижать. Такая ситуация сохранялась до середины августа. В туристической отрасли есть такое понятие ADR (Average daily room rate) — средняя цена за номер/ночь. Вычисляется путем деления выручки от продажи номерного фонда (после скидок, косвенных налогов и общей стоимости завтраков или другого вида питания) на количество проданных номеров за отчетный период. Это такой показатель эффективности работы гостиниц. ADR июля и частично августа упал ниже июня по каким-то дням. Июнь оказался по сегменту частных гостиниц выше, чем июль. Либо был таким же, хотя должно было быть наоборот. До сих пор непонятно, что будет с осенью, — говорит Валерий.

— Обычно в июле открываются осенние продажи, и вот их мы не увидели. Было два сценария, либо спрос упал и все едут в Турцию. Египет у нас открылся, не нужно забывать, что сейчас все развернутся и отложенный спрос достаточно серьезно повлияет. Либо вообще не поедут из-за коронавирусных дел. Второй вариант, что люди будут бронировать в последний момент, то есть глубину мы не видим, — говорит Валерий.



Туристическая отрасль Сочи потеряла в продаже осени уже 4 недели, и сейчас очень сильная просадка осенних продаж. Санатории, пансионаты, те объекты, которые работали по осени достаточно активно, избрали весной агрессивную политику и повысили цены в том числе и на осень, но им пришлось в августе пересматривать тарифы, чтобы соответствовать рынку. В последние две недели спрос на осень возрос и вышел на показатели прошлых лет, он не увеличился. К 1 сентября спрос вернулся, но с большим отставанием. Осень будет тяжелая в плане загрузки, считает Валерий, и нужно оставить эйфорию, никакого ажиотажного спроса уже не будет. Объектам размещения нужно придумывать, как привлекать туриста, разрабатывать программы, скидки и бонусы. — С учетом открытия Египта, а это декабрь-январь — пики продаж, то всерьез стоит задуматься, что мы будем делать в этот период. На январские праздники очень сильно оттянет Египет. Потому что в сегменте недорогого отдыха он был конкурентом Сочи в этот период всегда, потому что клиентская группа одинаковая. Если Сочи мог взять лечебным фактором, санаторным, то период новогоднего отдыха характеризуется тем, что люди едут не лечиться, а отдыхать, — говорит Валерий. — И Египет здесь абсолютно в выигрыше, температура выше, чем в Сочи, теплое море, смена обстановки, он всегда оттягивал до 3 миллионов человек.

«Уже из 42 городов России заявлены чартеры в Египет, это тотально будет вытягивать сочинских клиентов» Валерий Сычев

При этом лыжники, которые приедут кататься на курорты Красной Поляны, не спасут ситуацию. Горнолыжный курорт рассчитан на 15 тысяч номеров, и они будут загружены, потому что альтернатива лыжному курорту Сочи — Европа — еще не открыта, да и она дороже, в Сочи можно приехать на короткие выходные. Если цены будут адекватные, то просадки в Красной Поляне по туристам не будет, в новогодние туры в приморском кластере нужно начинать продавать уже сейчас, в октябре будет поздно. Валерий Сычев скептически относится к планам турецких отельеров по привлечению к себе на бархатный сезон тех россиян, кому не понравился отдых в Сочи.



Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Выделенный на отдых бюджет уже потрачен, и не каждый среднестатистический россиянин может выделить новую сумму. Валерий считает, что такой маркетинговый ход не оттянет массово туристов из Сочи, даже если турецкие отели очень снизят цены. Сочи тоже есть что предложить по бюджетному отдыху, в частности, в рамках программы «Открытый Юг» можно отдохнуть осенью за 1600 рублей в сутки с трехразовым питанием, лечением и проживанием. Программа работает 16 лет каждый год.

— Сколько бы в Турции цены ни снижали, у нас будет не хуже, тем более перелеты к нам значительно дешевле, зимой до 5 тысяч рублей в оба конца. Проживание на человека у нас обойдется в 10–15 тысяч. С билетом, с проживанием за 25 тысяч рублей можно приехать в Сочи на 10 дней, где будет включен полный пакет, еще тебя полечат. Это будет достаточно конкурентно, — рассказал Валерий. При этом он отметил, что у Сочи и Турции разные клиенты, особенно это касается зимнего туризма, не все хотят пляжного отдыха, многие приезжают на лечение. Нынешний курортный сезон совершено уникальный, отмечают отельеры, как и время, в котором мы живем, поэтому тяжело строить планы, неизвестно, какие страны откроются или закроются в этом месяце, не то что в декабре.

