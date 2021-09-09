В СК считают, что 6 сентября две девочки, возвращаясь домой, заметили на остановке мужчину с семечками в руках. Они попросили отсыпать немного им, чтобы покормить голубей. Обвиняемый, будучи пьяным, предложил пройтись до магазина. Там он купил детям семечки, себе — алкоголь. В заброшенном доме мужчина надругался над девочками, а чтобы они никому не рассказали, задушил их. Забросав тела матрасами, он спокойно ушёл на работу. Родители одной из школьниц забеспокоились и начали поиск. Вскоре подозреваемый был задержан и рассказал, где спрятал трупы.

Подробности этого жестокого преступления — в материале «Фонтанки».

