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СК: Киселёвский педофил изнасиловал девочек, задушил и забросал тела матрасами

Следственный комитет 9 сентября предъявил обвинение 41-летнему мужчине, которого задержали по подозрению в убийстве двух 10-летних девочек из Киселёвска. Ранее судимому за педофилию вменяют сразу три статьи УК РФ.

kuzbass.sledcom.ru

Жителю города Мыски инкриминируют убийство малолетних, изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, насильственные действия сексуального характера. Каждая статья подразумевает два эпизода. Следователи учитывают, что ранее обвиняемый уже был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В СК считают, что 6 сентября две девочки, возвращаясь домой, заметили на остановке мужчину с семечками в руках. Они попросили отсыпать немного им, чтобы покормить голубей. Обвиняемый, будучи пьяным, предложил пройтись до магазина. Там он купил детям семечки, себе — алкоголь. В заброшенном доме мужчина надругался над девочками, а чтобы они никому не рассказали, задушил их. Забросав тела матрасами, он спокойно ушёл на работу. Родители одной из школьниц забеспокоились и начали поиск. Вскоре подозреваемый был задержан и рассказал, где спрятал трупы.

Подробности этого жестокого преступления — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

Winston Smith
Обрядоверцы, не обижайтесь, но никакого Яхве нет и не было.
NAFTALIN 2000-2036
периодически задаюсь вопросом: и где были все эти ваши боги?
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