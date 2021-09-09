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Талибам* надоели митинги. Все протесты в Афганистане придется согласовывать с террористами

Талибы* запретили митинговать в Афганистане без их разрешения

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) запрещает проведение любых протестных акций в Афганистане без согласования с Минюстом и МВД. Об этом 8 сентября сообщает Sky News со ссылкой на заявление организации.

Нарушители «столкнутся с последствиями», заявили талибы. Правда, не уточнили — какими именно. Отметим, накануне боевики стреляли в воздух, чтобы разогнать протестующих в Кабуле. С тех пор, как талибы пришли к власти, афганцы неоднократно выходили на митинги, в том числе в защиту прав женщин. Последние акции разгоняли с использованием слезоточивого газа.

Ранее сообщалось, что талибы назначили инаугурацию нового правительства Афганистана на 11 сентября.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещённая на территории России

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Комментарии (4)

AlBerkut
А не согласованные кто разгонять будет, афгвардия, бабахпилиция?
Свободу Лёхе!
Красавчики!*
Yuri_SPb
Согласен, аналогия четкая. У нас, к сожалению, в "друзьях" почти одни дикари, видимо, это хитрый план вставания с колен.
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