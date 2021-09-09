Талибам* надоели митинги. Все протесты в Афганистане придется согласовывать с террористами

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) запрещает проведение любых протестных акций в Афганистане без согласования с Минюстом и МВД. Об этом 8 сентября сообщает Sky News со ссылкой на заявление организации.



Нарушители «столкнутся с последствиями», заявили талибы. Правда, не уточнили — какими именно. Отметим, накануне боевики стреляли в воздух, чтобы разогнать протестующих в Кабуле. С тех пор, как талибы пришли к власти, афганцы неоднократно выходили на митинги, в том числе в защиту прав женщин. Последние акции разгоняли с использованием слезоточивого газа.

