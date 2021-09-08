Третьего погибшего достали из-под завалов после взрыва в Ногинске

После взрыва газа в подмосковном Ногинске из-под завалов дома достали тело третьего погибшего. Об этом 8 сентября вечером пишет РИА Новости.
Источник издания в экстренных службах уточнил, что третьей жертвой стала девочка-подросток. Напомним, ранее сообщалось о двух погибших и как минимум 17 пострадавших. Расследование уголовного дела по факту взрыва взял под свой контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.