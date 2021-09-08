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Третьего погибшего достали из-под завалов после взрыва в Ногинске

Из-под завалов после взрыва газа в Ногинске достали тело девочки

После взрыва газа в подмосковном Ногинске из-под завалов дома достали тело третьего погибшего. Об этом 8 сентября вечером пишет РИА Новости.

Источник издания в экстренных службах уточнил, что третьей жертвой стала девочка-подросток. Напомним, ранее сообщалось о двух погибших и как минимум 17 пострадавших. Расследование уголовного дела по факту взрыва взял под свой контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Взрыв бытового газа произошел в подмосковном Ногинске 8 сентября. В жилом доме обрушились перекрытия с 1-го по 3-й этаж, часть внешней стены рухнула. 17 человек пострадали — шестерых, включая двоих детей, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Трех человек нашли мертвыми при разборе завалов.

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