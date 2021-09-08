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Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до 17

В результате взрыва газа в Ногинске пострадали 17 человек, сообщили в СК

Следственный комитет РФ назвал число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в подмосковном Ногинске — по данным СКР, представленным к вечеру 8 сентября, ими числятся 17 человек. Ранее сообщалось о 15.

В ведомстве уточнили, что из числа пострадавших шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным оказана помощь на месте происшествия. Также в ходе разбора завалов были обнаружены тела двоих погибших. В настоящий момент работы на месте ЧП продолжаются, количество пострадавших будет уточняться.

Ранее «Фонтанка» писала, что при взрыве газа в Ногинске погиб главный водолаз Центра подготовки космонавтов. Вице-губернатор Подмосковья назвал основную версию случившегося.

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