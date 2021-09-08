Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до 17

Следственный комитет РФ назвал число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в подмосковном Ногинске — по данным СКР, представленным к вечеру 8 сентября, ими числятся 17 человек. Ранее сообщалось о 15.



В ведомстве уточнили, что из числа пострадавших шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным оказана помощь на месте происшествия. Также в ходе разбора завалов были обнаружены тела двоих погибших. В настоящий момент работы на месте ЧП продолжаются, количество пострадавших будет уточняться.

