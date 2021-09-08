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Бастрыкин потребовал доклада по делу о взрыве газа в Ногинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о взрыве газа в Ногинске. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Взрыв бытового газа произошел в подмосковном Ногинске 8 сентября. В жилом доме обрушились перекрытия с 1-го по 3-й этаж, часть внешней стены рухнула. 17 человек пострадали — шестерых, включая двоих детей, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Двоих человек нашли мертвыми при разборе завалов.

СК по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. О расследовании Бастрыкин поручил доложить лично ему.

На месте аварии продолжают разбирать завалы, количество пострадавших будет уточняться.

Ранее «Фонтанка» писала, что один из погибших — главный водолаз Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин назвал основную версию случившегося.

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Комментарии (3)

266184867
Сам Бастрыкин, вишь ты, потребовал... Будет через лупу изучать.
kоt-obormot
Информационный фон после неудавшегося переворота.
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