Бастрыкин потребовал доклада по делу о взрыве газа в Ногинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о взрыве газа в Ногинске. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба ведомства.



Взрыв бытового газа произошел в подмосковном Ногинске 8 сентября. В жилом доме обрушились перекрытия с 1-го по 3-й этаж, часть внешней стены рухнула. 17 человек пострадали — шестерых, включая двоих детей, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Двоих человек нашли мертвыми при разборе завалов.



СК по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. О расследовании Бастрыкин поручил доложить лично ему.

