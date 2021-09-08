Зарубивший топором родителей и сестру пермский подросток отправлен в психбольницу

В Пермском крае суд отправил в психбольницу 16-летнего подростка, который убил своих родителей и младшую сестру. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



«Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Постановление о его переводе из-под стражи в психиатрический стационар уже есть в деле», — рассказали информагентству.



«Фонтанка» писала, что тела супругов и их 12-летней дочери были обнаружены 2 марта 2021 года в частном доме поселка Октябрьский. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц с особой жестокостью.

