Зарубивший топором родителей и сестру пермский подросток отправлен в психбольницу

В Пермском крае суд отправил в психбольницу 16-летнего подростка, который убил своих родителей и младшую сестру. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Постановление о его переводе из-под стражи в психиатрический стационар уже есть в деле», — рассказали информагентству.
«Фонтанка» писала, что тела супругов и их 12-летней дочери были обнаружены 2 марта 2021 года в частном доме поселка Октябрьский. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц с особой жестокостью.
По версии следствия, 1 марта молодой человек зарубил топором своих мать и отца, после чего украл деньги с карточки женщины. Парень дождался возвращения из школы 12-летней сестры и также расправился с ней. Юношу через два дня задержали в одном из хостелов Екатеринбурга, куда он уехал на попутной машине. На допросе подросток признался и заявил, что причиной содеянного стали семейные конфликты.