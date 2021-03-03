В Екатеринбурге задержали подростка по подозрению в убийстве родителей и маленькой сестры

Подростка из Пермского края задержали по подозрению в убийстве родителей и сестры. Первоначально подозрения падали на его отца, однако позже его узнали среди жертв.



Юношу 2004 года рождения задержали в Екатеринбурге, сообщает 3 марта портал E1.RU. «В настоящее время решается вопрос о перевозке его в Пермь, меру пресечения ему, скорее всего, определят в Екатеринбурге», — рассказал источник портала в силовых структурах.

Трупы трех человек были обнаружены 2 марта в частном доме поселка Октябрьский, после в Следственном комитете по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц с особой жестокостью.

