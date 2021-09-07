Сайт петербургской «Газпром школы» стал доступен для пользователей. Учебное заведение имеет разделение на три профиля. Выбрать направление ученики могут с восьмого класса. В учреждении также на выбор преподают пять иностранных языков.

«Создание комфортной образовательной среды для становления конкурентоспособной и социально ответственной личности», — говорится о миссии школы на сайте.