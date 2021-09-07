Сайт петербургской «Газпром школы» стал доступен для пользователей. Учебное заведение имеет разделение на три профиля. Выбрать направление ученики могут с восьмого класса. В учреждении также на выбор преподают пять иностранных языков.
«Создание комфортной образовательной среды для становления конкурентоспособной и социально ответственной личности», — говорится о миссии школы на сайте.
В школе будет интегрировано дополнительное образование в сетку расписания. Например, урок литературы, к которому дети на кружке создают аудио- и видеоподкасты про литературных героев, или урок геометрии с освоением навыков 3D-моделирования.
Педагогический состав на сайте не прописан, только административный. У директора Татьяны Корниенко числятся девять заместителей.
«Фонтанка» показывала, как выглядит «Газпром школа» изнутри. В учреждении оборудована своя обсерватория и студия звукозаписи. Строительство объекта на Крестовском острове на 825 учащихся обошлось в 5,2 млрд рублей. О том, как прошёл День знаний в самой дорогой школе России, читайте в репортаже.