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Литература с подкастами и геометрия с 3D-моделированием. Петербургская «Газпром школа» впервые рассказывает о себе

Подробности о «Газпром школе» в Петербурге

Информация об элитном учреждении на Крестовском острове впервые появилась на публичной площадке. «Фонтанка» обратила на это внимание 7 сентября.

Сайт петербургской «Газпром школы» стал доступен для пользователей. Учебное заведение имеет разделение на три профиля. Выбрать направление ученики могут с восьмого класса. В учреждении также на выбор преподают пять иностранных языков.

«Создание комфортной образовательной среды для становления конкурентоспособной и социально ответственной личности», — говорится о миссии школы на сайте.

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В школе будет интегрировано дополнительное образование в сетку расписания. Например, урок литературы, к которому дети на кружке создают аудио- и видеоподкасты про литературных героев, или урок геометрии с освоением навыков 3D-моделирования.

Педагогический состав на сайте не прописан, только административный. У директора Татьяны Корниенко числятся девять заместителей.

«Фонтанка» показывала, как выглядит «Газпром школа» изнутри. В учреждении оборудована своя обсерватория и студия звукозаписи. Строительство объекта на Крестовском острове на 825 учащихся обошлось в 5,2 млрд рублей. О том, как прошёл День знаний в самой дорогой школе России, читайте в репортаже.

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Комментарии (1)

medvezhonok
давайте, больше подробностей, покажите, на сколько обычный люд остаётся от избранных мира сего. ругались , что учатся заграницей, ну вот вам, захлебывайтесь слюнями, завидуйте уже на родине
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