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В Казани арестовали «вице-президента» финансовой пирамиды Finiko Шакирова

Казанский суд заключил под стражу помощника организатора пирамиды Finiko

Районный суд в Казани арестовал личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова. Он будет находиться под стражей 23 дня — до 28 сентября.

Как сообщает 7 сентября ТАСС, прокуратура поддержала ходатайство следствия. Адвокат Шакирова просил перенести рассмотрение ходатайства, потому что защита не успела подготовить характеризующие задержанного материалы.

По данным полиции, Шакиров привлек в пирамиду более ста тысяч вкладчиков. Он принимал криптовалюты от граждан через сайт компании и убеждал их вкладывать деньги в схему.

В июле в Казани арестовали основателя Finiko Кирилла Доронина — на два месяца, тоже до 28 сентября. По всей стране в полицию обратились более тысячи жертв пирамиды, суммы ущерба варьируются в диапазоне от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.

В декабре 2020-го прокуратура Татарстана сообщила, что в отношении неустановленных сотрудников Finiko возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Тогда их заподозрили в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей.

По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020-го злоумышленники действовали на территории Татарстана и других регионов Российской Федерации. От имени компании они привлекали денежные средства граждан под предлогом их инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. При этом клиентам гарантировали доход в размере до 25 % от суммы ежемесячно. Добавим, у компании Finiko не было лицензии на деятельность форекс-дилера, а в государственных реестрах и налоговых органах она зарегистрирована не была.

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Комментарии (2)

killbeachtrash
Пока живут на свете дураки, нам жить так стало бы "с руки" !...Гммм...Лет 6 условно и 1,5 млн штраф.
DjCvetkov
Штампуют эти пирамиды как пекут пирожки, но до уровня МММ так и не добраться им. Не те нынче строители пирамид!
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