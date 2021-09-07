В Казани арестовали «вице-президента» финансовой пирамиды Finiko Шакирова

По данным полиции, Шакиров привлек в пирамиду более ста тысяч вкладчиков. Он принимал криптовалюты от граждан через сайт компании и убеждал их вкладывать деньги в схему.

В июле в Казани арестовали основателя Finiko Кирилла Доронина — на два месяца, тоже до 28 сентября. По всей стране в полицию обратились более тысячи жертв пирамиды, суммы ущерба варьируются в диапазоне от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.

В декабре 2020-го прокуратура Татарстана сообщила, что в отношении неустановленных сотрудников Finiko возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Тогда их заподозрили в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей.

По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020-го злоумышленники действовали на территории Татарстана и других регионов Российской Федерации. От имени компании они привлекали денежные средства граждан под предлогом их инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. При этом клиентам гарантировали доход в размере до 25 % от суммы ежемесячно. Добавим, у компании Finiko не было лицензии на деятельность форекс-дилера, а в государственных реестрах и налоговых органах она зарегистрирована не была.