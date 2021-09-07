«Хотят из меня дурачка сделать». Завуч дагестанской школы, где девочек заставляли носить платки, уволился после скандала

Завуч дагестанской школы Адамкади Курбанкадиев уволился после того, как родители учениц пожаловались, что девочек заставляют носить платки, и история получила огласку. Он сделал это «под давлением», сообщает 7 сентября «Подъем».



«Под давлением заставили написать заявление, а то, говорят, по статье уволим. Я не понимаю, в чем моя вина. Беспредел», — заявил мужчина.



Курбанкадиев рассказал, что всего лишь исполнял свою работу: в этом году косынку ввели в их районе как обязательный атрибут для школьниц. По его словам, директор школы сама велела проверять наличие платков, а теперь отрицает это.

