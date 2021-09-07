«Хотят из меня дурачка сделать». Завуч дагестанской школы, где девочек заставляли носить платки, уволился после скандала

Завуч дагестанской школы Адамкади Курбанкадиев уволился после того, как родители учениц пожаловались, что девочек заставляют носить платки, и история получила огласку. Он сделал это «под давлением», сообщает 7 сентября «Подъем».
«Под давлением заставили написать заявление, а то, говорят, по статье уволим. Я не понимаю, в чем моя вина. Беспредел», — заявил мужчина.
Курбанкадиев рассказал, что всего лишь исполнял свою работу: в этом году косынку ввели в их районе как обязательный атрибут для школьниц. По его словам, директор школы сама велела проверять наличие платков, а теперь отрицает это.
Также мужчина отметил, что ученицы и их родители не имеют к нему претензий: поняли, что это была «не его прихоть». Он встречал детей на входе в школу, пропускал девочек в косынках, а остальных оставлял для «профбеседы», потому что не хотел ходить по классам, нарушая учебный процесс.
После того, как видео из школы разлетелось по соцсетям, историей заинтересовался министр образования Дагестана. Проверка показала, что завуч «превысил полномочия», а носить платки в школах все еще необязательно.