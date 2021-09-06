В Дагестане после жалоб родителей проверят школу. Они говорят, что девочек заставляют носить платки

Минобрнауки Дагестана проверит одну из местных школ — родители учениц жалуются, что руководство ввело обязательное ношение платков. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В министерство образования и науки республики поступают обращения от родителей обучающихся общеобразовательных организаций Кайтагского района с жалобами на введение обязательных головных уборов (платков) для девочек в качестве элемента школьной формы. С учетом этих обращений мы организовали проверку», — рассказал собеседник агентства.
Также представитель министерства пояснил, что требования к внешнему виду учеников должны утверждаться «всеми участниками образовательного процесса», учитывая возможности многодетных и малообеспеченных семей. Если родители не согласны с решением школьной администрации, которое затрагивает права и интересы детей, они могут направить официальную жалобу в Минобрнауки или правоохранительные органы.
Ранее в соцсетях появилось видео из школы в селе Маджалис — на нем видно, как девочек без платков не пускают в школу. По словам мамы одной из школьниц, раньше такого правила не было.