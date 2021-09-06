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В Дагестане после жалоб родителей проверят школу. Они говорят, что девочек заставляют носить платки

Дагестанскую школу проверят после жалоб родителей на обязательное ношение платков для девочек

Минобрнауки Дагестана проверит одну из местных школ — родители учениц жалуются, что руководство ввело обязательное ношение платков. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В министерство образования и науки республики поступают обращения от родителей обучающихся общеобразовательных организаций Кайтагского района с жалобами на введение обязательных головных уборов (платков) для девочек в качестве элемента школьной формы. С учетом этих обращений мы организовали проверку», — рассказал собеседник агентства.

Также представитель министерства пояснил, что требования к внешнему виду учеников должны утверждаться «всеми участниками образовательного процесса», учитывая возможности многодетных и малообеспеченных семей. Если родители не согласны с решением школьной администрации, которое затрагивает права и интересы детей, они могут направить официальную жалобу в Минобрнауки или правоохранительные органы.

Ранее в соцсетях появилось видео из школы в селе Маджалис — на нем видно, как девочек без платков не пускают в школу. По словам мамы одной из школьниц, раньше такого правила не было.

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Комментарии (6)

Dazdraperma
Удивительные какие-то родители. То, что во всем мире вообще (и, скорее всего, в этой школе в частности,) всех школьников поголовно обязывают носить намордники - их не смущает. Это, типа, норма. А то, что девочек обязывают носить платки - это прям ужас-ужас и насилие над личностью.
altnec
Денег нет, но вы держитесь. (А,Д,Медведев).
hal9000
Ликбез..Платки носят с целью чтоб закрыть волосы..волосы у женщин это как бы сказать помягче фактор привлекательности...и сексуальности..например рабочие женщины делают коротку стрижку аля каре всякие..а женщины легкого поведения распускают волосы чтоб у мужиков при виде ее сразу встал..от этого зарплата у нее будет больше..
Так вот это я к чему..я понимаю конеЧно там в горах от нечего делать созревают в половом плане быстрее..но неужели у школяров уже мысли о бабах а не об уроках..по большому счету если у них уже мысли о бабах то образование уже им можно заканчивать..дальше бесполезно..им теперь на работу родить детей ипотека выплата ипотеки смерть..
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