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В Петербурге суд арестовал мужчину, который изнасиловал и до смерти избил пенсионерку из-за замечания

Невский районный суд Петербурга отправил под стражу 40-летнего Александра Осипова, обвиняемого в изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть женщины.

Как сообщает 7 сентября объединенная пресс-служба судов города, процесс проходил в закрытом режиме. Осипов признал вину частично. Он арестован до 6 октября.

Инцидент произошел еще в октябре 2017 года. Полураздетое тело 67-летней женщины в 3-м Рабфаковском переулке нашли прохожие. Врачи диагностировали у нее травмы головы, живота и половых органов. Спустя неделю пострадавшая умерла в больнице.

Задержать предполагаемого преступника удалось 6 сентября 2021 года у дома 13/2 по проспекту Косыгина. Им оказался 40-летний Александр Осипов. Оперативники выяснили, что мужчина накинулся на пенсионерку, когда она сделала ему замечание за то, что он справлял нужду на улице.

В главке также рассказали, что подозреваемый ведёт маргинальный образ жизни и имеет целую коллекцию судимостей по различным статьям в анамнезе.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
На Фонтанке, за один сегодняшний день, это уже третья статья по одной этой теме. Ничего особо нового нет. Зачем забивать подобным жетушно-криминальным контентом новостную полосу? Автор гонорар получает от количества статей и поэтому компилирует практически один и тот же текст по несколько раз?
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