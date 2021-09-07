FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
72.95р86.57р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
10
Печать

Полиция: Пенсионерка была изнасилована и избита до смерти после замечания маргиналу, справлявшему нужду на улице

Подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки ведёт маргинальный образ жизни

Полиция 7 сентября рассказала подробности задержания мужчины, подозреваемого в изнасиловании и избиении женщины в 3-м Рабфаковском переулке 4 года назад.

В том числе пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти раскрыла мотив преступления.

«Как выяснили оперативники, в тот злополучный день пенсионерка, проходя по улице, сделала замечание мужчине за то, что он справлял нужду», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В главке также рассказали, что 40-летний подозреваемый ведёт маргинальный образ жизни и имеет целую коллекцию судимостей по различным статьям в анамнезе. В настоящее время он помещён в ИВС, ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, а также изнасилование.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

265101847
Вот заметьте, это ссыкло на тётку накинулось, потому что от мужика получил бы пару ударов битой в башку и окочурился. Жаль, что этого не произошло.
dragvs
Т.е. он фактически и юридически убил ее, но статью по убийству все равно не возбуждают? Хотят чтобы он поскорее на свободе появился и снова кого-нибудь убил?
Семён Лобкотрясов
В Невском районе таких отморозков полным полно. И они могут творить всё что угодно, потому в Невском полиция на улицах отсутствует как класс.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний