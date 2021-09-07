Полиция: Пенсионерка была изнасилована и избита до смерти после замечания маргиналу, справлявшему нужду на улице

В том числе пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти раскрыла мотив преступления.



«Как выяснили оперативники, в тот злополучный день пенсионерка, проходя по улице, сделала замечание мужчине за то, что он справлял нужду», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В главке также рассказали, что 40-летний подозреваемый ведёт маргинальный образ жизни и имеет целую коллекцию судимостей по различным статьям в анамнезе. В настоящее время он помещён в ИВС, ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, а также изнасилование.