В Минкультуры РФ назвали мошенничеством объявления о продаже «Пушкинской карты»

Объявления о продаже «Пушкинской карты» в Интернете — мошенничество, поскольку она является именной и не подлежит передаче. Об этом 7 сентября сообщил «Интерфакс», ссылаясь на министра культуры РФ Ольгу Любимову.
«Даже если вы воспользуетесь этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся — при посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также документ, подтверждающий личность. В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие», — отметила Любимова.
Ранее «Фонтанка» писала, что на сайте бесплатных объявлений начали появляться предложения о продаже «Пушкинской карты». Самая дешевая из тех, которые можно было найти, стоила 500 рублей, самая дорогая — 1 200 рублей. При этом никакой разницы между ними не было.
«Пушкинская карта» — специальная банковская карта для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. На нее перечисляются 3 000 рублей от государства, расплачиваться картой можно только при покупке билетов на культурные события. В следующем году сумму планируют увеличить до пяти тысяч рублей. Планируется, что счет будут пополнять каждый год. Копить нельзя: суммы обнуляются.