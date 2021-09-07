В Минкультуры РФ назвали мошенничеством объявления о продаже «Пушкинской карты»

Объявления о продаже «Пушкинской карты» в Интернете — мошенничество, поскольку она является именной и не подлежит передаче. Об этом 7 сентября сообщил «Интерфакс», ссылаясь на министра культуры РФ Ольгу Любимову.



«Даже если вы воспользуетесь этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся — при посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также документ, подтверждающий личность. В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие», — отметила Любимова.

