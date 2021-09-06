Жители Петербурга начали продавать свои «Пушкинские карты», а кто-то уже придумал бизнес на них

Самая дешевая «Пушкинская карта», которую можно купить в Сети на данный момент, стоит 500 рублей. Самая дорогая — 1200 рублей. Они ничем не отличаются, на всех лимит на 3000. Одни продавцы предлагают по заявке приобрести билеты, другие просто отдадут карту за деньги и вышлют реквизиты. Подросток по имени Кирилл с северо-запада города вообще придумал бизнес-план и пытается его воплотить в жизнь.
«Хочу предложить сотрудничество. Суть сотрудничества заключается в том, что бы вы мне дали данные вашей карты (реквизиты) а я попробовал бы свою схему, и в случае если получу прибыль, поделюсь ей, в зависимости от того сколько я получу. В качестве гарантии моей добросовестности, могу вам дать свой Инстаграм, телефон, "ВКонтакте"», — пишет юноша. Авторские пунктуация и орфография сохранены.
«Пушкинская карта» — это банковская карта (пластиковая или виртуальная), которую могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Карта не пустая: на нее сразу перечисляется 3000 рублей от государства, и их нужно потратить до Нового года. 1 января 2022 года на карту поступят, как планируется, еще 5000 рублей — на культурный досуг в следующем году. Планируется, что счет будут пополнять каждый год. Копить нельзя: суммы обнуляются. Деньги выдают только до достижения человеком возраста 23 лет. Подробнее о проекте — в материале «Фонтанки».