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Жители Петербурга начали продавать свои «Пушкинские карты», а кто-то уже придумал бизнес на них

Петербуржцы спешат обналичить возможность бесплатного посещения театров и музеев. На сайте бесплатных объявлений уже более десятка предложений о продаже «Пушкинской карты». Первые начали появляться три дня назад, 6 сентября школьники и их родители продолжают называть свою цену.

Самая дешевая «Пушкинская карта», которую можно купить в Сети на данный момент, стоит 500 рублей. Самая дорогая — 1200 рублей. Они ничем не отличаются, на всех лимит на 3000. Одни продавцы предлагают по заявке приобрести билеты, другие просто отдадут карту за деньги и вышлют реквизиты. Подросток по имени Кирилл с северо-запада города вообще придумал бизнес-план и пытается его воплотить в жизнь.

Скриншот с сайта бесплатных объявлений Avito
Скриншот с сайта бесплатных объявлений Avito
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«Хочу предложить сотрудничество. Суть сотрудничества заключается в том, что бы вы мне дали данные вашей карты (реквизиты) а я попробовал бы свою схему, и в случае если получу прибыль, поделюсь ей, в зависимости от того сколько я получу. В качестве гарантии моей добросовестности, могу вам дать свой Инстаграм, телефон, "ВКонтакте"», — пишет юноша. Авторские пунктуация и орфография сохранены.

«Пушкинская карта» — это банковская карта (пластиковая или виртуальная), которую могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Карта не пустая: на нее сразу перечисляется 3000 рублей от государства, и их нужно потратить до Нового года. 1 января 2022 года на карту поступят, как планируется, еще 5000 рублей — на культурный досуг в следующем году. Планируется, что счет будут пополнять каждый год. Копить нельзя: суммы обнуляются. Деньги выдают только до достижения человеком возраста 23 лет. Подробнее о проекте — в материале «Фонтанки».

Скриншот с сайта бесплатных объявлений Avito
Скриншот с сайта бесплатных объявлений Avito

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Комментарии (15)

261844081
Да потому что им впринципе эта карта не нужна. Итак у школьников и студентов(14-23года как раз) идёт скидка 50% очень много, где, где-то бесплатный вход. Я вот не могу уже давно себе позволить в Эрмитаж сходить за 1000р, будучи жителем, а школьники бесплатно ходят, когда захотят.
Хотя бы до 25-26 лет это было, как раз и демографию бы подняли, люди бы знакомились, тем более в культурной среде, а не у подъезда. А у нас студентом перестал быть, так сразу проезд в пару раз дороже, любая культурная программа уже не под силу, ибо опыта нет, а значит и зарплата только на базовые потребности
AlBerkut
Ага, на 3 КРуб не на всякий концерт вдвоём сходить получится, в чём смысл? Крохоборство?
f0ntan
В метрополитене отлавливают пользователей школьных и студенческих карт немолодежного возраста. А что с Пушкинскими картами? Театральные кассы и сами культурные заведения не смотрят на фейсы пользователей Пушкинских карт для определения их возраста?
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