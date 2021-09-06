Жители Петербурга начали продавать свои «Пушкинские карты», а кто-то уже придумал бизнес на них

Да потому что им впринципе эта карта не нужна. Итак у школьников и студентов(14-23года как раз) идёт скидка 50% очень много, где, где-то бесплатный вход. Я вот не могу уже давно себе позволить в Эрмитаж сходить за 1000р, будучи жителем, а школьники бесплатно ходят, когда захотят.

Хотя бы до 25-26 лет это было, как раз и демографию бы подняли, люди бы знакомились, тем более в культурной среде, а не у подъезда. А у нас студентом перестал быть, так сразу проезд в пару раз дороже, любая культурная программа уже не под силу, ибо опыта нет, а значит и зарплата только на базовые потребности