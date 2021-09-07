Следственные органы Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России продолжают расследовать уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае.
Как сообщили в пресс-службе ведомства 7 сентября, следователи, криминалисты и представители Межгосударственного авиационного комитета осмотрели воздушное судно. Специалисты зафиксировали повреждения, а также состояние и показания приборов органов управления и навигационного оборудования.
«В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы. Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета», — добавили в СК.
Автор: СК РФ/ YouTube
Ранее «Фонтанка» писала, что утром 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро в условиях сильного тумана и затонул на глубине около 110 метров в полукилометре от берега. На борту были три члена экипажа, гид и 12 туристов из Петербурга и Москвы. Из шести петербуржцев спастись удалось троим, всего выплыть смогли восемь человек: два члена экипажа, экскурсовод и пять туристов. Их подобрали инспекторы Кроноцкого заповедника. Тела восьми погибших, в том числе мальчика из Петербурга, достали на берег к 18 августа. Вертолет решили поднять в том числе для соблюдения экологической безопасности.