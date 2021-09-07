Следственные органы Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России продолжают расследовать уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае.



Как сообщили в пресс-службе ведомства 7 сентября, следователи, криминалисты и представители Межгосударственного авиационного комитета осмотрели воздушное судно. Специалисты зафиксировали повреждения, а также состояние и показания приборов органов управления и навигационного оборудования.



«В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы. Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета», — добавили в СК.

