Три российские технологичные компании выйдут на IPO в США

Сразу три российские технологичные компании заявили о планах провести первичное публичное предложение (IPO) в США. Свои ценные бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже разместят «ВкусВилл», «СПБ Биржа» и «Делимобиль».

ОАО «ВкусВилл» и фондовая биржа ПАО «СПБ Биржа» готовятся провести IPO в 2021 году или в начале 2022-го, сообщает 7 сентября The Wall Street Journal. Ожидается, что «ВкусВилл» будет оценен в 3 — 5 млрд долларов, «СПб Биржа» — примерно в 2 млрд долларов.



Кроме того, этой осенью разместить свои ценные бумаги на американский бирже собирается каршеринговая компания «Делимобиль». Как сообщает со ссылкой на свои источники Reuters, в ходе размещения она может привлечь дополнительные 350 млн долларов.

