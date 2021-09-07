Три российские технологичные компании выйдут на IPO в США

Сразу три российские технологичные компании заявили о планах провести первичное публичное предложение (IPO) в США. Свои ценные бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже разместят «ВкусВилл», «СПБ Биржа» и «Делимобиль».
ОАО «ВкусВилл» и фондовая биржа ПАО «СПБ Биржа» готовятся провести IPO в 2021 году или в начале 2022-го, сообщает 7 сентября The Wall Street Journal. Ожидается, что «ВкусВилл» будет оценен в 3 — 5 млрд долларов, «СПб Биржа» — примерно в 2 млрд долларов.
Кроме того, этой осенью разместить свои ценные бумаги на американский бирже собирается каршеринговая компания «Делимобиль». Как сообщает со ссылкой на свои источники Reuters, в ходе размещения она может привлечь дополнительные 350 млн долларов.
Сообщения о возможных планах «ВкусВилл» выйти на фондовый рынок появились в начале 2019 года. Среди возможных бирж называлась NASDAQ, специализирующаяся на высокотехнологичных компаниях.
«СПБ Биржа» (бывшее название — «Санкт-Петербургская биржа») запланировала IPO на осень 2021 года. Основным акционером компании является «НП РТС» с долей 20,4%. Совкомбанку принадлежат 12,9% «СПБ Биржи», «Фридом финанс» — 12,8%, группа ВТБ владеет 10,77%, а в собственности группы «Тинькофф» с июня находятся 5%.