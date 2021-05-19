Санкт-Петербургская биржа планирует выход на IPO осенью 2021 года

Санкт-Петербургская биржа, которая ранее планировала выйти на IPO в 2022 году, может сделать это уже этой осенью. Основной организатор размещения выбран, а оценивают биржу в 1,8–2,5 млрд долларов. Об этом 19 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на фондовом рынке.

По мнению экспертов издания, спешка Санкт-Петербургской биржи связана с хорошей конъюнктурой на зарубежных площадках и предстоящими законодательными изменениями по допуску розничных инвесторов к финансовым инструментам.



По данным «Коммерсанта», road show может начаться в середине октября, и менеджмент биржи рассчитывает, что стоимость группы составит от 1,8 до 2,5 млрд долларов. Другой инсайдер издания подтвердил информацию о начале IPO осенью, однако выразил сомнение в том, что компания успеет подготовиться к размещению раньше февраля-марта 2022 года. Оба собеседника назвали Goldman Sachs основным организатором.

Также, передаёт издание, в ходе IPO могут быть предложены на продажу 25% капитала компании, в том числе акции действующих акционеров. Глава пресс-службы Санкт-Петербургской биржи Михаил Иванов сообщил, что Санкт-Петербургская биржа «всегда рассматривает различные варианты стратегического развития».

Основное время размещения, сообщает издание, будет определено в соответствии с конъюнктурой рынка. На данный момент основными акционерами биржи выступают НП РТС (32,84%), Совкомбанк (12,9%), «Фридом финанс» (12,8%), владелец банка «Держава» Сергей Ентц (5,8%), сингапурский фонд Amereus Group (5,5%), ВТБ (5%), ООО «Воронежский ФИЦ» Анатолия Гавриленко (3,6%), Иван и Вадим Тырышкины (3% и 4,3%). В ближайшее время акционерами биржи также могут стать Тинькофф-банк и БКС.

