«Тинькофф» стал владельцем 5% акций Санкт-Петербургской биржи

Группа «Тинькофф» приобрела 5% обыкновенных акций Санкт-Петербургской биржи у ассоциации НП РТС. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе группы компаний.



Стороны подписали меморандум о сотрудничестве 4 июня, на ПМЭФ-2021. Предполагалось, что «Тинькофф» станет владельцем 7,5% акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Кроме того, партнеры договорились совместно работать над расширением перечня финансовых инструментов и над развитием организованного рынка российских ценных бумаг.

Брокер «Тинькофф Инвестиции» — один из крупнейших участников торгов на Санкт-Петербургской бирже. Он возглавляет рейтинги по объему торгов, количеству зарегистрированных и активных клиентов и по объему клиентских активов.