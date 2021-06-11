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«Тинькофф» стал владельцем 5% акций Санкт-Петербургской биржи

«Тинькофф» закрыл сделку по покупке части акций Санкт-Петербургской биржи

Группа «Тинькофф» приобрела 5% обыкновенных акций Санкт-Петербургской биржи у ассоциации НП РТС. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе группы компаний.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве 4 июня, на ПМЭФ-2021. Предполагалось, что «Тинькофф» станет владельцем 7,5% акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Кроме того, партнеры договорились совместно работать над расширением перечня финансовых инструментов и над развитием организованного рынка российских ценных бумаг.

Брокер «Тинькофф Инвестиции» — один из крупнейших участников торгов на Санкт-Петербургской бирже. Он возглавляет рейтинги по объему торгов, количеству зарегистрированных и активных клиентов и по объему клиентских активов.

Санкт-Петербургская биржа была основана в январе 1991 года. На ней ведется торговля ценными бумагами, в том числе иностранными. Сейчас на площадке обращается 1 240 ценных бумаг иностранных эмитентов. Основной акционер Санкт-Петербургской биржи, ассоциация НП РТС, владеет 54,11% ее акций.

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