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«Тинькофф» станет совладельцем Санкт-Петербургской биржи

Группа «Тинькофф» договорилась о покупке 7,5% акций Санкт-Петербургской биржи

Группа «Тинькофф» на ПМЭФ-2021 договорилась с ассоциацией «НП РТС» и продаже 7,5% акций Санкт-Петербургской биржи. Также партнеры подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили 4 июня в пресс-службе «Тинькофф», стороны договорились совместными усилиями расширять перечень финансовых инструментов, обращающихся на торгах, проводимых Санкт-Петербургской биржей, работать над развитием организованного рынка российских ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе опционов на ценные бумаги международных компаний.

Отмечается, что брокер «Тинькофф Инвестиции» — один из крупнейших участников торгов на Санкт-Петербургской бирже, он возглавляет рейтинги по объему торгов, количеству зарегистрированных и активных клиентов и по объему клиентских активов. Председатель правления «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк предполагает, что сотрудничество позволит организации предложить инвесторам расширенный спектр финансовых инструментов, включая сложные инвестиционные продукты.

«Санкт-Петербургская биржа развивается как независимая рыночно-ориентированная площадка, создавая корпоративную структуру, в которой участники торгов являются партнерами и акционерами. С этой целью Ассоциация „НП РТС» последовательно снижает долю в капитале Санкт-Петербургской биржи, привлекая ключевых участников торгов в качестве акционеров», — сказал президент ассоциации, член совета директоров торговой площадки Роман Горюнов.

Санкт-Петербургская биржа была основана в январе 1991 года. На ней ведется торговля ценными бумагами, в том числе иностранными. Сейчас на площадке обращается 1240 ценных бумаг иностранных эмитентов. По данным СПАРК, Ассоциация „НП РТС» владеет 54,11% акций петербургской биржи.

Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию о главных новостях и событиях форума.

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Комментарии (1)

f0ntan
До коли эта биржа будет называться Санкт-Петербургской и вводить всех в заблуждение, если она давным-давно находится в Москве? Москвичи уже давно до Тинька ее выкупили. Нет в Питере больше бирж
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