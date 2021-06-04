«Тинькофф» станет совладельцем Санкт-Петербургской биржи

Как сообщили 4 июня в пресс-службе «Тинькофф», стороны договорились совместными усилиями расширять перечень финансовых инструментов, обращающихся на торгах, проводимых Санкт-Петербургской биржей, работать над развитием организованного рынка российских ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе опционов на ценные бумаги международных компаний.

Группа «Тинькофф» на ПМЭФ-2021 договорилась с ассоциацией «НП РТС» и продаже 7,5% акций Санкт-Петербургской биржи. Также партнеры подписали меморандум о сотрудничестве.

Отмечается, что брокер «Тинькофф Инвестиции» — один из крупнейших участников торгов на Санкт-Петербургской бирже, он возглавляет рейтинги по объему торгов, количеству зарегистрированных и активных клиентов и по объему клиентских активов. Председатель правления «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк предполагает, что сотрудничество позволит организации предложить инвесторам расширенный спектр финансовых инструментов, включая сложные инвестиционные продукты.

«Санкт-Петербургская биржа развивается как независимая рыночно-ориентированная площадка, создавая корпоративную структуру, в которой участники торгов являются партнерами и акционерами. С этой целью Ассоциация „НП РТС» последовательно снижает долю в капитале Санкт-Петербургской биржи, привлекая ключевых участников торгов в качестве акционеров», — сказал президент ассоциации, член совета директоров торговой площадки Роман Горюнов.

Санкт-Петербургская биржа была основана в январе 1991 года. На ней ведется торговля ценными бумагами, в том числе иностранными. Сейчас на площадке обращается 1240 ценных бумаг иностранных эмитентов. По данным СПАРК, Ассоциация „НП РТС» владеет 54,11% акций петербургской биржи.