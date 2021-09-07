FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
72.95р86.57р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Песню Монеточки проверят на предмет плагиата с помощью специальной экспертизы

Суд в Екатеринбурге назначил музыкальную экспертизу по иску к певице Монеточке

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил музыкальную экспертизу по иску о защите авторских прав бывшего участника группы «Чай вдвоём» Стаса Костюшкина к певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова).

Как сообщили в суде 7 сентября, рассмотрение дела приостановлено до окончания экспертизы.

Напомним, что Костюшкин начал судиться с Монеточкой в июле. Он увидел плагиат в её песне «Мама, я не зигую» на свою собственную композицию «Женщина, я не танцую» и потребовал выплатить ему 900 000 рублей.

Подробнее об этом деле читайте на «Фонтанке».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний