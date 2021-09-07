Песню Монеточки проверят на предмет плагиата с помощью специальной экспертизы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил музыкальную экспертизу по иску о защите авторских прав бывшего участника группы «Чай вдвоём» Стаса Костюшкина к певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова).
Как сообщили в суде 7 сентября, рассмотрение дела приостановлено до окончания экспертизы.
Напомним, что Костюшкин начал судиться с Монеточкой в июле. Он увидел плагиат в её песне «Мама, я не зигую» на свою собственную композицию «Женщина, я не танцую» и потребовал выплатить ему 900 000 рублей.
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