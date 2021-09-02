Судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга Елена Грязных предложила представителям певцов Стаса Костюшкина и Монеточки провести экспертизу песни «Мама, я не зигую», из-за которой исполнители судятся. Об этом 2 сентября сообщает «Коммерсант».

В июле бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин подал в суд на уральскую певицу Елизавету Гырдымову, она же Монеточка. В иске исполнитель песни «Женщина, я не танцую» требует выплатить ему 900 000 рублей за плагиат.

Представитель Костюшкина в суде заявила, что Гырдымова должна была получить разрешение и лицензионный договор, чтобы исполнять песню «Мама, я не зигую». В ответ представитель Монеточки утверждал, что песня не исполняется на публичных мероприятиях, «только на местных небольших вечеринках среди друзей, на днях рождения подруг», цитирует «Коммерсант» юриста певицы.

Истцы показали несколько записей, где Гырдымова поёт со сцены перед публикой «Мама, я не зигую». Юрист Монеточки в ответ заявил, что не знает, как выглядит его клиент, и попросил доказательств, что на видео именно она. Представитель ответчика предположил, что песня является лишь пародией, на что адвокат Костюшкина заявил, что Монеточка не является пародистом и «в "Аншлагах"» не участвует», отмечает издание.

Тогда суд предложил и истцу и ответчику провести экспертизу песни «Мама, я не зигую», но обе стороны выступили против, призвав судью не затягивать разбирательство.

«Мы готовы отказаться от денежных средств. Просим запретить использование этой песни»,— заявил адвокат Стаса Костюшкина Роман Лалаян.