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Кабмин выделит на «санитарный щит» 2 млрд рублей. Один из ПЦР-центров откроют в Петербурге

Из резервного фонда выделят 2 млрд рублей на создание «санитарного щита» в России

На мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций в России, в том числе создание так называемого «санитарного щита», федеральное правительство выделит 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает 7 сентября официальный сайт кабмина, часть средств направят на создание ПЦР-центров. Они откроются в городах-миллионниках: Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске и Самаре. Всего на эти цели будет направлено 223 млн рублей.

Планируется, что финансирование также поступит на создание комплекса из четырёх лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов. Кроме того, подписанное распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.

Источником средств станет резервный фонд правительства РФ, уточняется в сообщении.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову писала, что в России к 2030 году намерены создать 36 лабораторий для обнаружения новых вирусов. В правительстве также предполагают, что «санитарный щит» в РФ позволит предупредить развитие пандемий — вакцины будут делать за 4 месяца.

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Комментарии (1)

nuga
Вирусы они будут искать за миллиарды.На пенсии денег нет,а на вирусы и мракобесие есть.Пенсия точно не понадобится,заколка вакцинами не способствует долголетию.
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