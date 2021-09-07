Кабмин выделит на «санитарный щит» 2 млрд рублей. Один из ПЦР-центров откроют в Петербурге

На мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций в России, в том числе создание так называемого «санитарного щита», федеральное правительство выделит 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Как сообщает 7 сентября официальный сайт кабмина, часть средств направят на создание ПЦР-центров. Они откроются в городах-миллионниках: Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске и Самаре. Всего на эти цели будет направлено 223 млн рублей.

