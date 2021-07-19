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Голикова: «Санитарный щит» России позволит предупредить развитие пандемий — вакцины будут делать за 4 месяца

Татьяна Голикова рассказала о готовности проекта «санитарного щита» в России

Вице-премьер на совещании по стратегическому развитию рассказала о создании «санитарного щита» России.

«Мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемии», — доложила 19 июля Татьяна Голикова президенту во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, у России будет возможность за 4 дня разработать тест-системы к новой инфекции, а за 4 месяца — вакцины. Щит также будет включать в себя контроль на границах, дабы не затруднять перемещение людей и предотвратить завоз инфекций.

О том, что России необходим санитарный и биологический щит, 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Проект должен помочь преодолевать любую эпидемию без локдауна, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Комментарии (13)

265895032
главное при таком щите о мече не забывать.
Alex000
Очередной shit?
Hans-Christian
Нет, не так так должно быть примерно вот так:

«Мы разработали проект «Санитарный щит». Попыткой его реализации должны стать непомерный распил бюджетного бабла с официальным признанием провальности идеи, а также традиционное обогащение лиц из ближайшего окружения Президента.
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