Голикова: «Санитарный щит» России позволит предупредить развитие пандемий — вакцины будут делать за 4 месяца

Вице-премьер на совещании по стратегическому развитию рассказала о создании «санитарного щита» России.



«Мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемии», — доложила 19 июля Татьяна Голикова президенту во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, у России будет возможность за 4 дня разработать тест-системы к новой инфекции, а за 4 месяца — вакцины. Щит также будет включать в себя контроль на границах, дабы не затруднять перемещение людей и предотвратить завоз инфекций.