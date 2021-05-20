Всё искать, ничего не пропускать. В Роспотребнадзоре назвали задачи «санитарного щита» России

Создаваемый в России «санитарный щит» призван помочь преодолевать любую эпидемию без локдауна. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, не уточнив, как скоро появится такой барьер.



Как сообщила Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» 20 мая, власти ставят задачу не допустить того, чтобы какая-либо инфекция повторила масштаб коронавируса и нанесла такой же ущерб, как в прошлом году.

«Важно, чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, рисков для экономики. Основной девиз — это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни», — говорит глава Роспотребнадзора.