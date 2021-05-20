Всё искать, ничего не пропускать. В Роспотребнадзоре назвали задачи «санитарного щита» России

Создаваемый в России «санитарный щит» призван помочь преодолевать любую эпидемию без локдауна. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, не уточнив, как скоро появится такой барьер.
Как сообщила Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» 20 мая, власти ставят задачу не допустить того, чтобы какая-либо инфекция повторила масштаб коронавируса и нанесла такой же ущерб, как в прошлом году.
«Важно, чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, рисков для экономики. Основной девиз — это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни», — говорит глава Роспотребнадзора.
Приоритет будут уделять границам, где требуется новый санитарный контроль — усиленнее и мобильнее. «Очень быстрые тесты должны быть. Новый тест от любой новой инфекции за четыре дня — это задача, которую мы должны решить очень быстро», — добавляет Попова, не уточняя сроки появления барьера.
Она также отметила, что российские тесты обнаруживают все варианты существующих на сегодня вариантов коронавируса, а вакцины защищают от всех штаммов. Так, индийский штамм не способен преодолеть иммунитет, который формируется после прививок.
По данным Роспотребнадзора, в стране больше 550 человек с британским штаммом, несколько десятков с южноафриканским, больше десяти подхватили индийский. «Но это обычная история», — говорит Попова.
О том, что России необходим санитарный и биологический щит, 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. На прошлой неделе премьер-министр Михил Мишустин заверил, что к созданию мощного щита приступили.