«Санитарный щит» в цифрах. Голикова рассказала, что к 2030 году в РФ создадут 36 лабораторий для выявления новых вирусов

К 2030 году в России в рамках проекта «Санитарный щит» будет создано 36 современных диагностических лабораторий для изучения появляющихся новых вирусов. Об этом в воскресенье, 25 июля в эфире телеканала «Россия 1» заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



По её словам, также в планах к 2024 году оснастить «240 пунктов пропуска через госграницу, которые позволят проводить экспресс-диагностику, чтобы понимать и идентифицировать угрозы».



Ранее «Фонтанка» писала о заявлении Голиковой, что в рамках проекта «Санитарный щит» у России будет возможность за четыре дня разработать тест-системы к новой инфекции, а за четыре месяца — вакцины.

