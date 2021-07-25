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«Санитарный щит» в цифрах. Голикова рассказала, что к 2030 году в РФ создадут 36 лабораторий для выявления новых вирусов

В России к 2030 году намерены создать 36 лабораторий для обнаружения новых вирусов

К 2030 году в России в рамках проекта «Санитарный щит» будет создано 36 современных диагностических лабораторий для изучения появляющихся новых вирусов. Об этом в воскресенье, 25 июля в эфире телеканала «Россия 1» заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, также в планах к 2024 году оснастить «240 пунктов пропуска через госграницу, которые позволят проводить экспресс-диагностику, чтобы понимать и идентифицировать угрозы».

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении Голиковой, что в рамках проекта «Санитарный щит» у России будет возможность за четыре дня разработать тест-системы к новой инфекции, а за четыре месяца — вакцины.

Отметим, что реализацией проекта «Санитарного щита» в России занимается Роспотребнадзор.

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Комментарии (10)

261768501
Только вот в "бесплатной" медицине надо со своим ВСЕМ приходить. Разве что пока не со своим врачом.
vader
Кабы только распиливали. Так ведь действительно запретят перемещение через границы. И для чужих, и для своих.
тов
Американцы сосредоточили вокруг границ РФ сразу 33 «медцентра», где идут тайные биологические разработки.

на сайте лаборатории, в открытом доступе висели патенты на ««беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных насекомых» или «боеприпас с токсичным содержанием для проведения диверсионных операций».

СПРАВКА

Где еще на постсоветском пространстве работают американские биолаборатории?

Украина: Киев, Одесса, Херсон, Тернополь, Ужгород, Винница, Харьков, Днепропетровск - 2 лаборатории, Львов - 3 лаборатории.

Узбекистан: Андижан, Бухара, Денау, Карши, Нукус, Ургенч, Самарканд, Фергана.

Армения: Ереван, Гюмри, Ирджеван.

Казахстан: Алма-Ата, Нурсултан.

Таджикистан: Душанбе, Вахдат.

Азербайджан: Баку.

Киргизия: Бишкек.

Молдавия: Кишинев.
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