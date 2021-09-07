ФСБ: Взрыв газопровода в Крыму был организован украинской разведкой

Взрыв газопровода в Крыму в августе этого года организовала украинская разведка. Об этом 7 сентября сообщили в ФСБ России.



«Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в городе Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» при участии «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, признана запрещённой в РФ. — Прим. ред.)», — отмечается в сообщении ведомства.



«Фонтанка» писала, что накануне в Крыму по делу о диверсии на газопроводе были арестованы трое подозреваемых, в том числе зампредседателя «Меджлиса» Нариман Джелялов.

