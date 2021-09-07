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ФСБ: Взрыв газопровода в Крыму был организован украинской разведкой

Диверсию на газопроводе в Крыму организовало Главное управление разведки Украины, сообщили в ФСБ

Взрыв газопровода в Крыму в августе этого года организовала украинская разведка. Об этом 7 сентября сообщили в ФСБ России.

«Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в городе Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» при участии «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, признана запрещённой в РФ. — Прим. ред.)», — отмечается в сообщении ведомства.

«Фонтанка» писала, что накануне в Крыму по делу о диверсии на газопроводе были арестованы трое подозреваемых, в том числе зампредседателя «Меджлиса» Нариман Джелялов.

Ранее в Управлении МВД по Республике Крым сообщали, что неизвестные 23 августа повредили в горной части региона газопровод, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Его работа была восстановлена на следующий день.

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Комментарии (13)

SlawaPiter
А кто руководил "диверсионной группой" Симоньян, Киселев/Соловьев или Скабеева?!
Danik
Кругом враги! Кругом!
Сплотимся вокруг руководящей партии и её великого лидера! Выборы на носу!)
Может стоит начать работать?
И обслуживать всё и вовремя?
Хотя укры странный народ. Одну как бы свою территорию бомбят, на другой диверсии устраивают.
Слишком фиговое воспитание у народа!
Поднимать культурный уровень можно долго и постепенно, а в средневековье страна падает мгновенно!
dragvs
Какой в этом смысл? ФСБ уже подрыв маршрутки с людьми закончило расследовать? До сих пор никто не арестован, нет ничего внятного. Вот пускай этим и занимаются, а не дырявым советским газопроводом. Или там "Визитку Яроша" нашли на месте?
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