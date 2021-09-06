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Общественные обсуждения проекта Южной широтной магистрали начинаются в Петербурге

Смольный объявил о начале общественных обсуждений проекта планировки и проекта межевания территории под строительство Южной широтной магистрали. Они продлятся до 25 октября.

Как сообщает 6 сентября комитет по градостроительству и архитектуре, речь идет о первом этапе магистрали — от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей. Проект планировки с проектом межевания выполнен АО «Петербург-Дорсервис» по заказу КРТИ.

Ранее Смольный сообщал, что протяженность этого отрезка составит 4,1 км, интенсивность движения — 27 450 — 49 150 единиц в сутки. «Строительство участка с путепроводом через ж.-д. пути Витебского направления позволит соединить Петербургское шоссе, Московское шоссе (в Пушкинском районе) и в перспективе автомобильную дорогу федерального значения Р-21 «Кола»», — говорили в аппарате вице-губернатора Максима Соколова.

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