Пробкам — быть. Проект реконструкции Советского проспекта снова перенесли

Еще в мае, как писала «Фонтанка», в КРТИ заявляли, что их должны были закончить в этом году. Однако теперь проектно-изыскательские работы совместно с утверждением проекта планировки территории линейного объекта планируется завершить в 2022 году.



Это оттягивает не только определение с графиком дорожных работ, но и с самой реконструкцией Советского проспекта, где жители Усть-Славянки ежедневно стоят в пробках. Двухполосная магистраль остается единственной дорогой, связывающей микрорайон с Петербургом.

