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Пробкам — быть. Проект реконструкции Советского проспекта снова перенесли

Проект реконструкции Советского проспекта перенесли на 2022 год

Проектно-изыскательные работы по реконструкции Советского проспекта снова сдвинулись. Об этом «Фонтанке» 6 сентября сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Еще в мае, как писала «Фонтанка», в КРТИ заявляли, что их должны были закончить в этом году. Однако теперь проектно-изыскательские работы совместно с утверждением проекта планировки территории линейного объекта планируется завершить в 2022 году.

Это оттягивает не только определение с графиком дорожных работ, но и с самой реконструкцией Советского проспекта, где жители Усть-Славянки ежедневно стоят в пробках. Двухполосная магистраль остается единственной дорогой, связывающей микрорайон с Петербургом.

«Фонтанка» показывала, как из-за транспортной ситуации на юге Рыбацкого десятки жителей каждое утро толпятся на остановках, чтобы добраться до метро, где к ним подъезжают уже забитые автобусы, которые идут из соседних поселков.

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Комментарии (3)

266228328
Позор такому правительству, издеваются над людьми
bluxer
Вы видели эту дорогу? Куда там расширять?
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