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Компания Wizz Air возобновляет полёты из Петербурга в Венгрию

Бюджетная авиакомпания Wizz Air запускает самолёты из Петербурга в Венгрию. Рейсы будут осуществляться трижды в неделю — в понедельник, среду и пятницу.

В понедельник, 6 сентября, в 18:00 из Пулково отправится первый лайнер перевозчика в Будапешт.

Компания также планирует возобновить перелеты в Лондон и Софию.

По данным портала TourDom.ru, рейсы будут курсировать между Петербургом и болгарской столицей с 1 ноября. Также с 3 октября начнут летать самолёты в Лондон.

Ранее «Фонтанка» писала об увеличении числа рейсов из Петербурга в Дубай и Хельсинки.

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Комментарии (1)

266228190
Чтоо? Вообще-то я 31 августа еще улетел из Питера в Венгрию визз эир..и много других людей уже с августа знаю, кто улетел. То ли реклама, то ли дезинформация
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