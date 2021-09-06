Компания Wizz Air возобновляет полёты из Петербурга в Венгрию

Бюджетная авиакомпания Wizz Air запускает самолёты из Петербурга в Венгрию. Рейсы будут осуществляться трижды в неделю — в понедельник, среду и пятницу.



В понедельник, 6 сентября, в 18:00 из Пулково отправится первый лайнер перевозчика в Будапешт.



Компания также планирует возобновить перелеты в Лондон и Софию.



По данным портала TourDom.ru, рейсы будут курсировать между Петербургом и болгарской столицей с 1 ноября. Также с 3 октября начнут летать самолёты в Лондон.



Ранее «Фонтанка» писала об увеличении числа рейсов из Петербурга в Дубай и Хельсинки.

