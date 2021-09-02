Количество рейсов из Петербурга в Дубай и Хельсинки увеличится

Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 разрешил с 10 сентября увеличить количество регулярных рейсов из России в ОАЭ, Финляндию и Германию. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Росавиации.



Из Петербурга в Дубай самолеты будут летать не один, а семь раз в неделю, а в Хельсинки откроются 14 еженедельных рейсов вместо семи. Кроме того, два раза в неделю будут осуществляться рейсы по маршруту Калининград — Берлин.



«Полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями», — говорится в сообщении.

