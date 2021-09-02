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Количество рейсов из Петербурга в Дубай и Хельсинки увеличится

Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 разрешил с 10 сентября увеличить количество регулярных рейсов из России в ОАЭ, Финляндию и Германию. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Росавиации.

Из Петербурга в Дубай самолеты будут летать не один, а семь раз в неделю, а в Хельсинки откроются 14 еженедельных рейсов вместо семи. Кроме того, два раза в неделю будут осуществляться рейсы по маршруту Калининград — Берлин.

«Полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперштаб продлил до 1 октября ограничения по авиасообщению с Танзанией из-за ситуации с коронавирусом.

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Комментарии (4)

260569221
Ну и толку то??? За сыром и фейри все равно не пускают
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