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Пользователям «Госуслуг» предоставят доступ ко всей электронной медкарте

Вся электронная медицинская карта будет доступна в личном кабинете на сайте «Госуслуг»

Пользователи портала «Госуслуг» в личном кабинете в ближайшее время смогут получить доступ ко всей электронной медицинской карте. Об этом на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным 6 сентября заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Уже в самое ближайшее время пользователи портала «Госуслуг» в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте», — цитирует Шадаева ТАСС.

Ранее «Фонтанка» писала, что на том же совещании у Мишустина было решено ежегодно выделять из федерального бюджета по 10 млрд рублей на закупку новых школьных автобусов и по 6 млрд — на машины скорой помощи.

Также сообщалось, что теперь через сайт «Госуслуг» можно оформить временную регистрацию в режиме онлайн.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Был краткий миг существования личных кабинетов пациентов, но эксперимент дал множество побочных эффектов и лавину жалоб. Сервис быстро отключили, руководствуясь заботой о сохранении конфиденциальных сведений о пациенте. Перспективы возобновления информирования смутные. Требования на уровне банковских сервисов, а содержать сопоставимый штат айтишников не по карману.
Nedopens
При условии, что медицинская организация эти сведения предоставляет. Сейчас даже на сайте Горздрав по нашей поликлинике можно посмотреть только результаты анализов и краткий диагноз после посещения врача без подробностей и назначений. Результатов обследований типа описание рентгеновских снимков, флюорографии нет совсем.
Happy White
А кто как считает, когда твоя поликлиника вносит тебе в карту диспансеризацию например, хоть ты её и не проходил, нужно стучать или нет?
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