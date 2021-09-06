Пользователям «Госуслуг» предоставят доступ ко всей электронной медкарте

Пользователи портала «Госуслуг» в личном кабинете в ближайшее время смогут получить доступ ко всей электронной медицинской карте. Об этом на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным 6 сентября заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.



«Уже в самое ближайшее время пользователи портала «Госуслуг» в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте», — цитирует Шадаева ТАСС.

