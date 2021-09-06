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Правительство будет ежегодно выделять по 10 млрд рублей на новые школьные автобусы и по 6 млрд — на скорые

Кабмин заложит в бюджет средства на новые школьные автобусы и машины скорой помощи

Правительство РФ предусмотрит в федеральном бюджете на ближайшие годы по 10 млрд рублей ежегодно на приобретение новых школьных автобусов и по 6 млрд рублей — на закупку автомобилей скорой помощи. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 6 сентября, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Всего по поручению президента в ближайшие четыре года должно поступить не менее 16 тысяч автобусов и 5 тысяч скорых в регионы. При подготовке проекта трёхлетнего федерального бюджета заложим на это необходимые средства. Ежегодно на закупку школьных автобусов предусмотрим по 10 миллиардов рублей, на автомобили скорой медицинской помощи — по 6 миллиардов рублей», — цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее «Фонтанка» писала, что в первом полугодии рынок лизинга в России показал серьёзный рост благодаря отложенному с прошлого года спросу — у предприятий вновь возникла потребность в обновлении техники, автотранспорта и оборудования.

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Комментарии (4)

Garri
а почему для сравнения не указано сколько выделяется на содержание и обновление автопарка для депутатов. деда вована и прочих лизозадов?
Oleg_I
По тем дорогам, по которым предстоит ездить этим "школьным автобусам" (напомню, что они существуют в основном для развозки школьников окрестных сел до ближайшей оставшейся школы), там нужны не автобусы, а военные Камазы с приводом 6х6.
karbofos
Больше, больше заложений в бюджет!
А потом секвестирований...

В Турции каждого ребенка в школу возят на бесплатных автобусах.
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