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Теперь временную регистрацию можно оформить через «Госуслуги». В МВД ходить не надо

МВД и Минцифры России запустили онлайн-постановку граждан на учет по месту пребывания

На «Госуслугах» добавили цифровой сервис, благодаря которому россияне могут получить временную регистрацию онлайн. В подразделение МВД для этого можно не ходить, сообщает 2 сентября пресс-служба ведомства.

Чтобы подать заявление, нужно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

«В сервисе реализованы наиболее распространенные жизненные ситуации, например заполнение заявлений на временную регистрацию от семьи из нескольких человек, благодаря чему услуга стала простой, понятной и требует минимум времени для заполнения и направления заявления в ведомство», — рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Сервис, созданный Минцифры и МВД, уже доступен во всех субъектах страны. Предполагается, что услуга станет качественнее и удобнее, а граждане станут реже лично приходить в подразделения.

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