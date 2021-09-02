Теперь временную регистрацию можно оформить через «Госуслуги». В МВД ходить не надо

На «Госуслугах» добавили цифровой сервис, благодаря которому россияне могут получить временную регистрацию онлайн. В подразделение МВД для этого можно не ходить, сообщает 2 сентября пресс-служба ведомства.



Чтобы подать заявление, нужно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.



«В сервисе реализованы наиболее распространенные жизненные ситуации, например заполнение заявлений на временную регистрацию от семьи из нескольких человек, благодаря чему услуга стала простой, понятной и требует минимум времени для заполнения и направления заявления в ведомство», — рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

