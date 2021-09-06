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Полиция зашла в два этнических кафе, где дрались мигранты. Там нашли неправильный алкоголь и 30 нелегалов

Полиция провела профилактический рейд по этническим кафе в Красногвардейском районе

Сотрудники полиции проверили два этнических заведения общепита в Красногвардейском районе Петербурга. Ранее там произошли конфликты с уголовными последствиями.

Как сообщили 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейских заинтересовали кафе на проспекте Энергетиков, 26, и ещё одно — в доме 25 по проспекту Косыгина. В конце августа в первом из них подрались между собой два уроженца одной из среднеазиатских стран, в результате чего один человек попал в больницу с тяжёлыми травмами головы, а в другом драка была уже массовой.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В результате проверки данных заведений были выявлены многочисленные нарушения правил реализации алкогольной продукции. Среди посетителей в общей сложности было выявлено 30 иностранных граждан, нелегально находящихся на территории РФ. Все они привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, уточнили в полиции.

Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как в кафе на Косыгина дрались на ножах и вилках.

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Комментарии (6)

syshsun
Весь Питер уже - этнический.
В кого не плюнь,везде эти рожи.
Да и этих дур,платками замотанных,со своими выводками заморышей,полно.
aaignat
Это хорошие прпвильные мигранты © ваша диаспора
tatarin
Была бы новость если там ничего не нашли. А эта - видимо от отсутствия новостей. Рутина...
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