Как сообщили 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейских заинтересовали кафе на проспекте Энергетиков, 26, и ещё одно — в доме 25 по проспекту Косыгина. В конце августа в первом из них подрались между собой два уроженца одной из среднеазиатских стран, в результате чего один человек попал в больницу с тяжёлыми травмами головы, а в другом драка была уже массовой.

