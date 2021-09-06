Как сообщили 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейских заинтересовали кафе на проспекте Энергетиков, 26, и ещё одно — в доме 25 по проспекту Косыгина. В конце августа в первом из них подрались между собой два уроженца одной из среднеазиатских стран, в результате чего один человек попал в больницу с тяжёлыми травмами головы, а в другом драка была уже массовой.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В результате проверки данных заведений были выявлены многочисленные нарушения правил реализации алкогольной продукции. Среди посетителей в общей сложности было выявлено 30 иностранных граждан, нелегально находящихся на территории РФ. Все они привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, уточнили в полиции.
Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как в кафе на Косыгина дрались на ножах и вилках.