В кафе у магазина «Народный» в Петербурге гости дрались ножами и вилками

Трех иностранцев увезли после боя на ножах и вилках из кафе в Красногвардейском районе Петербурга.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 августа, сигнал SOS из кафе «Бег» на проспекте Косыгина, у магазина «Народный», поступил в полицию в половину восьмого вечера накануне. Очевидцы рассказывали, что несколько посетителей устроили драку, а помогают себе ножами и вилками со столов.



Когда наряд полиции прибыл на место, то скорая уже забирала троих участников конфликта — двоих в возрасте 29 лет и 38-летнего — в больницу. Все они граждане Республики Таджикистан. Двоих после осмотра и оказания помощи врачи НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе отпустили на амбулаторное лечение. Их свобода закончилась за дверями стационара, где мужчин ждали полицейские. Они отвезли иностранцев в 13-й отдел полиции.

