FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +17
73.57р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
10
Печать

В кафе у магазина «Народный» в Петербурге гости дрались ножами и вилками

Полицию вызывали в заведение на проспекте Косыгина, где дрались клиенты

Трех иностранцев увезли после боя на ножах и вилках из кафе в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 августа, сигнал SOS из кафе «Бег» на проспекте Косыгина, у магазина «Народный», поступил в полицию в половину восьмого вечера накануне. Очевидцы рассказывали, что несколько посетителей устроили драку, а помогают себе ножами и вилками со столов.

Когда наряд полиции прибыл на место, то скорая уже забирала троих участников конфликта — двоих в возрасте 29 лет и 38-летнего — в больницу. Все они граждане Республики Таджикистан. Двоих после осмотра и оказания помощи врачи НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе отпустили на амбулаторное лечение. Их свобода закончилась за дверями стационара, где мужчин ждали полицейские. Они отвезли иностранцев в 13-й отдел полиции.

Третий пока остается в больнице с черепно-мозговой травмой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

f0ntan
Полиция туда из другого конца города ехала или из ленобласти? Что к моменту приезда полиции там уже все закончилось вилочными ножевыми и вилочными ранениями, вызовом скорой и приездом скорой на место
260741301
Как вилкой можно ЧМТ получить? Или это вилы были?
Дмитрий Кондрашов
"Народный" сам по себе является натуральным гнездом миграционного порока - теперь эта гадость расползается по окрестностям. Пытались ребята из "русских зачисток" это местечко прикрыть, но в итоге прикрыли их.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний