Петербургский главк 31 августа показывает, как развивался конфликт в кафе на проспекте Косыгина. После спарринга на ножах и вилках лежачего добивали ногами все мимо проходящие.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
По данным пресс-службы, конфликт, который произошел накануне около восьми вечера, случился на бытовой почве после совместного застолья. Дрались трое, остальные разнимали.
Трем у частникам конфликта понадобилась медицинская помощь. После оказания помощи все трое доставлены в отдел полиции для разбирательства, в том числе они будут проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства.