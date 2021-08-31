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Полиция показала, как в кафе на Косыгина дрались на ножах и вилках

Трех человек после осмотра в больнице увезли в отдел полиции Красногвардейского района. Их не только спросят про драку в кафе у магазина «Народный», но проверят легальность пребывания в Петербурге.

Петербургский главк 31 августа показывает, как развивался конфликт в кафе на проспекте Косыгина. После спарринга на ножах и вилках лежачего добивали ногами все мимо проходящие.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По данным пресс-службы, конфликт, который произошел накануне около восьми вечера, случился на бытовой почве после совместного застолья. Дрались трое, остальные разнимали.

Трем у частникам конфликта понадобилась медицинская помощь. После оказания помощи все трое доставлены в отдел полиции для разбирательства, в том числе они будут проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства.

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Комментарии (15)

rpu01
Это любимый контингент путинской власти! Голосуйте за едросов!
nuga
драка на уровне зоны
266101755
Что вы к ним привязались? Пусть парни развлекаются после напряжённого трудового дня. Им тоже нужен отдых и хоть какое-то минимальное разнообразие в их серой будничной жизни.
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