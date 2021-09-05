Причиной массового отравления детей в Нижнем Новгороде признали норовирус

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что причиной заболевания школьников из гимназии № 13 в Нижнем Новгороде стал норовирус.



«Получили результаты анализов на микрофлору. Учащиеся гимназии № 13 заразились норовирусом. На утро 5 сентября фиксируем единичные случаи обращения за медицинской помощью в том числе от родителей детей, кто еще не посещает школу», — написал Мелик-Гусейнов в Instagram 5 сентября.



По его словам, результаты соответствуют инкубационному периоду возбудителя. Симптомы проявляются в течение двух-трёх суток после попадания вируса в организм. Дети лечатся амбулаторно, пока необходимости использовать стационары нет.

