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Причиной массового отравления детей в Нижнем Новгороде признали норовирус

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что причиной заболевания школьников из гимназии № 13 в Нижнем Новгороде стал норовирус.

«Получили результаты анализов на микрофлору. Учащиеся гимназии № 13 заразились норовирусом. На утро 5 сентября фиксируем единичные случаи обращения за медицинской помощью в том числе от родителей детей, кто еще не посещает школу», — написал Мелик-Гусейнов в Instagram 5 сентября.

По его словам, результаты соответствуют инкубационному периоду возбудителя. Симптомы проявляются в течение двух-трёх суток после попадания вируса в организм. Дети лечатся амбулаторно, пока необходимости использовать стационары нет.

Напомним, 4 сентября появилась информация о симптомах отравления у как минимум 25 учащихся вторых и третьих классов нижегородской гимназии. СК России начал расследование.

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Комментарии (1)

alexpv
СК теперь в каждой бочке затычка) Мы вот в детстве тоже болели, и простудой и ветрянкой и карантин в классе объявляли, но почему-то прокуроры и милиция не приезжали) Достаточно было, чтобы врачи разобрались , в чем дело.
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